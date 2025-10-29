Ez is eljött: már a Dunáért is aggódni kell Magyarországon, hová lett belőle a víz – videón a szomorú helyzet Esztergomnál

Az elmúlt két hétben erősen leapadt a Duna, több helyen 50 centiméter alatt volt a vízállás. A Duna Esztergomnál is alacsony volt, több helyen a meder is kilátszott. Utánajártunk, hogy alakul a Duna vízállása a következő időszakban, és mekkora most a folyó — erről írt a Kemma.

Esztergom is a Duna vízszintjének apadásától szenved / Fotó: Northfoto

Alacsony a Duna, de erre volt már példa

Nem az első eset, hogy októberben szinte száraz lábbal kelhetünk át a Dunán: 2018-ban például drasztikusan lecsökkent a vízszint: Esztergomban 21 centiméter, Komáromnál pedig 12 centiméter volt a valaha feljegyzett legalacsonyabb vízállás. Két éve is leapadt a folyó, akkor Esztergomnál 27 centimétert mértek.

A sekély Duna pedig sok esetben szenzációs, különleges tárgyat is partra dob. 2022-es nyári aszályos időszakban például egy komplett hajóroncs került elő. De gyakori eset, hogy második világháborús gránátok is partra kerülnek ilyenkor.

Esztergomnál a Duna

A mostani vízállás azért nem ennyire alacsony, habár az elmúlt két hétben is akadtak napok, amikor a meder szinte csontszáraz volt egy-két részen. Az Országos Vízjelző Szolgálat vízállásjelentése szerint októberben Esztergomnál és Komáromnál is 50 centiméter körül és alatt volt a vízszint.

Mi az a „0” vízmérce? A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten, a bal parti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága, írta a Duol. A „0” pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce „0” pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek „0” pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is, ami nem jelenti azt, hogy a mederben nincs víz.

Ilyen lesz a dunai vízállás 2025-ben

Volt olyan település, ahol szinte alig akadt víz a mederben, így Gönyűnél a nullapont környékén állt a vízszint. Október 18-án például 10 centimétert mértek a mértékadó vízszinthez képest.