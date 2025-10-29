Deviza
EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF333.78 +0.2% GBP/HUF441.11 -0.26% CHF/HUF419.29 -0.17% PLN/HUF91.7 -0.05% RON/HUF76.36 -0.01% CZK/HUF15.96 -0.06% EUR/HUF388.05 -0.04% USD/HUF333.78 +0.2% GBP/HUF441.11 -0.26% CHF/HUF419.29 -0.17% PLN/HUF91.7 -0.05% RON/HUF76.36 -0.01% CZK/HUF15.96 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vízállás
duna
Esztergom

Ez is eljött: már a Dunáért is aggódni kell Magyarországon, hová lett belőle a víz – videón a szomorú helyzet Esztergomnál

Két hete igen alacsony a vízállás a Duna magyarországi szakaszán. A kevés víz miatt szinte száraz lábbal lehetett átkelni a folyó egyes részein. A hely újság megnézte a Duna vízállását Esztergomnál.
VG
2025.10.29, 07:53
Frissítve: 2025.10.29, 08:22

Az elmúlt két hétben erősen leapadt a Duna, több helyen 50 centiméter alatt volt a vízállás. A Duna Esztergomnál is alacsony volt, több helyen a meder is kilátszott. Utánajártunk, hogy alakul a Duna vízállása a következő időszakban, és mekkora most a folyó — erről írt a Kemma.

esztergom
Esztergom is a Duna vízszintjének apadásától szenved / Fotó: Northfoto

Alacsony a Duna, de erre volt már példa

Nem az első eset, hogy októberben szinte száraz lábbal kelhetünk át a Dunán: 2018-ban például drasztikusan lecsökkent a vízszint: Esztergomban 21 centiméter, Komáromnál pedig 12 centiméter volt a valaha feljegyzett legalacsonyabb vízállás. Két éve is leapadt a folyó, akkor Esztergomnál 27 centimétert mértek. 

 

A sekély Duna pedig sok esetben szenzációs, különleges tárgyat is partra dob. 2022-es nyári aszályos időszakban például egy komplett hajóroncs került elő. De gyakori eset, hogy második világháborús gránátok is partra kerülnek ilyenkor.

Esztergomnál a Duna

A mostani vízállás azért nem ennyire alacsony, habár az elmúlt két hétben is akadtak napok, amikor a meder szinte csontszáraz volt egy-két részen. Az Országos Vízjelző Szolgálat vízállásjelentése szerint októberben Esztergomnál és Komáromnál is 50 centiméter körül és alatt volt a vízszint. 

Mi az a „0” vízmérce?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten, a bal parti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága, írta a Duol. A „0” pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce „0” pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek „0” pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is, ami nem jelenti azt, hogy a mederben nincs víz.

Ilyen lesz a dunai vízállás 2025-ben

Volt olyan település, ahol szinte alig akadt víz a mederben, így Gönyűnél a nullapont környékén állt a vízszint. Október 18-án például 10 centimétert mértek a mértékadó vízszinthez képest.

A csökkenés azonban megállt, sőt: a Duna azóta emelkedett. Október 28-án kedden Komáromnál 102 centimétert, Esztergomnál 88 centimétert mértek. Az esztergomi szakaszon néztük meg, milyen most a Kis- és a Nagy-Duna. Tapasztalatunk szerint a Kis-Dunán már száraz lábbal nem kelnénk át, ám így is van olyan szakasz, ahol a meder alja jól látszik.

A következő időszakban a Hydroinfo előrejelzése szerin 100 centiméter körül mozog majd a Duna vízállása. Az adatok egyelőre a november első hétvégéjéig érhetők el. A Nagy Dunán is jól látszik, milyen alacsony a víz, ami különösen megdöbbentő, ha felidézzük, milyen volt a folyó tavaly a szeptemberi, rekord közeli árvíz idején.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu