Elrajtolt az Országos Étteremhét – idén számos különleges helyre ellátogathatunk

Rekordszámú, országszerte összesen kétszáztizennyolc kiváló vendéglő kínál többfogásos menüsorokat, fix árakon. Az idei étteremhét október 2-től október 19-ig tart.
VG
2025.10.02, 08:59
Frissítve: 2025.10.02, 09:56

Csütörtökön elindul, és október 19-ig tart az őszi Országos Étteremhét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat sorolnak a magyar gasztrokiadványok a top 100-as országos elitbe. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand-minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.

Elegant,Restaurant,Dining,Scene,Featuring,Ostrich,Fillet,With,Grilled,Vegetables, étterem
Országszerte összesen 218 étterem várja az érdeklődőket / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A topkategóriás vendéglátóhelyek szervizdíjjal együtt 6900 forinttól, a prémiumkategória indulói 8900 forinttól, míg az exkluzív besorolású éttermek 10 900 forinttól kínálják menüsoraikat. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány részt vevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik be.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:

  • Konyhám Stúdió 365 (Fonyód)
  • Bilanx
  • Costes Downtown
  • Cut & Barrel
  • Felix Kitchen & Bar
  • Góré étterem (Kisharsány)
  • Iszkor étterem (Mályinka)
  • Kistücsök étterem – Food & Room**** (Balatonszemes)
  • MÁK restaurant; Moszkvatér Bisztró
  • Natura Hill (Zebegény)
  • Spago Budapest by Wolfgang Puck
  • Szaletly Vendéglő és Kert; Textúra étterem
  • UMO Restaurant

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak.

Olyan magyar falu került fel a turizmus zöld világlistájára, amelyet már a Michelin étteremkalauza és a NATO is észrevett

Idén két magyar település, Hosszúhetény és Miskolc fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. Az eredményeket a hétfő esti díjkiosztó gálán mutatták be a franciaországi Montpellier-ben.

Az eseményen több mint 400 fenntartható turisztikai szakember vett részt 44 országból, így Hosszúhetény és térsége sikere valóban nemzetközi közegben vált láthatóvá. A Green Destinations független szakmai zsűrije a „Virágzó Tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét” című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába – írta Facebook-bejegyzésében Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere.

