Fordulat a javából, Angela Merkel egyetért Orbán Viktorral: ha nem történik változás, Európa térdre fog esni – baj van, sürgősen cselekedni kell

Az energetikai kérdések mellett az orosz-ukrán háború is napirendre került szerdán a dán EU-csúcson, a legnagyobb vitát befagyasztott orosz vagyonok sorsa váltotta ki, Angela Merkel budapesti látogatásán pedig az európai gazdaság versenyképessége volt az egyeztetés fő témája – mondta el Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában, miután véget ért a tegnapi hivatalos program.

Versenyképesség fordulatra van szükség - mondta a kormányfő az EU-csúcs után / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Utóbbiról néhány részletet is elárult. Úgy fogalmazott, hogy a volt német kancellárral "mindenféléről beszélgettek" Budapeten akarmelitában, mindketten úgy emlékeztek, hogy közös hivatali munkájuk során mindkettőjüknek mindenben igaza volt, de ezt udvarias formában közölték a másikkal, különösen a migráció ügyében.

Viszont az európai versenyképesség kapcsán

Angela Merkel ugyanolyan aggasztó jeleket lát, mint Orbán Viktor.

Mindketten úgy gondolják, hogy egy versenyképességi fordulatra van szükség Európa-szerte, amit az energiaárak drasztikus csökkentésével lehet elérni. Ezeket most mesterségesen tartja magasan Brüsszel. Amennyiben ez nem következik be, az európai gazdaság térdre fog esni. "Ő nem ilyen radikális módon beszél, mint a magyarok. de ez volt a mondandójának a lényege. Hogy itt baj van és sürgősen cselekedni kell" – jegyezte meg.

Egy drasztikus bürokráciacsökkentés is jelentősen növelné a versenyképességet.

Ma egy európai cég nagyjából annyit költ kutatásra, mint a bizottság által előírt szabályok betartására, ez nagy gond – tette hozzá a kormányfő. Ezen változtatni kell, el is fogadtunk már egy csomagot, ami több száz rendelkezést helyez hatályon kívülre, ugyanakkor az Európai Parlament egyelőre szabotálja ennek megtárgyalását.

„Hadházy Bolond” – így reagált arra a kérdésre, hogy Hadházy Ákos ellenzéki képviselő szerint a kormányfő fülében egy lehallgató gép van. Hadházy Ákos sokkal inkább egy, a szórakoztató ipart űző valaki, mintsem egy komoly politikus -tette hozzá Orbán.

A nemrég indult Nemzeti Konzultációt firtató kérdésre válaszolva azt mondta, mindig fontos a Nemzeti Konzultáció, 1,5-2 millió ember válaszol is, a kormány dolgát megkönnyíti a kérdőívek eredménye, „erőt adnak a brüsszeli csatákhoz”, illetve olyan kérdésekre irányítják rá a figyelmet, amik egyébként nem kerülnének kellő súllyal fókuszba.