Fordulat a javából, Angela Merkel egyetért Orbán Viktorral: ha nem történik változás, Európa térdre fog esni – baj van, sürgősen cselekedni kell

Az energetikai kérdések mellett az orosz-ukrán háború is napirendre került szerdán a dán EU-csúcson, a legnagyobb vitát befagyasztott orosz vagyonok sorsa váltotta ki, Angela Merkel budapesti látogatásán pedig az európai gazdaság versenyképessége volt az egyeztetés fő témája – mondta el Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában, miután véget ért a tegnapi hivatalos program.
Utóbbiról néhány részletet is elárult. Úgy fogalmazott, hogy a volt német kancellárral "mindenféléről beszélgettek" Budapeten akarmelitában, mindketten úgy emlékeztek, hogy közös hivatali munkájuk során mindkettőjüknek mindenben igaza volt, de ezt udvarias formában közölték a másikkal, különösen a migráció ügyében.
Viszont az európai versenyképesség kapcsán
Angela Merkel ugyanolyan aggasztó jeleket lát, mint Orbán Viktor.
Mindketten úgy gondolják, hogy egy versenyképességi fordulatra van szükség Európa-szerte, amit az energiaárak drasztikus csökkentésével lehet elérni. Ezeket most mesterségesen tartja magasan Brüsszel. Amennyiben ez nem következik be, az európai gazdaság térdre fog esni. "Ő nem ilyen radikális módon beszél, mint a magyarok. de ez volt a mondandójának a lényege. Hogy itt baj van és sürgősen cselekedni kell" – jegyezte meg.
Egy drasztikus bürokráciacsökkentés is jelentősen növelné a versenyképességet.
Ma egy európai cég nagyjából annyit költ kutatásra, mint a bizottság által előírt szabályok betartására, ez nagy gond – tette hozzá a kormányfő. Ezen változtatni kell, el is fogadtunk már egy csomagot, ami több száz rendelkezést helyez hatályon kívülre, ugyanakkor az Európai Parlament egyelőre szabotálja ennek megtárgyalását.
„Hadházy Bolond” – így reagált arra a kérdésre, hogy Hadházy Ákos ellenzéki képviselő szerint a kormányfő fülében egy lehallgató gép van. Hadházy Ákos sokkal inkább egy, a szórakoztató ipart űző valaki, mintsem egy komoly politikus -tette hozzá Orbán.
A nemrég indult Nemzeti Konzultációt firtató kérdésre válaszolva azt mondta, mindig fontos a Nemzeti Konzultáció, 1,5-2 millió ember válaszol is, a kormány dolgát megkönnyíti a kérdőívek eredménye, „erőt adnak a brüsszeli csatákhoz”, illetve olyan kérdésekre irányítják rá a figyelmet, amik egyébként nem kerülnének kellő súllyal fókuszba.
António Costa, az Európai Tanács elnöke előterjesztette az EU-vezetőknek az bővítésről szóló minősített többségi szavazásról szóló ötletét, de azt Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyorsan elutasította. Az október 1-jén tartandó EU-csúcstól Volodimir Zelenszkij és néhány Európai Uniós vezető is valós eredményeket vár. Elsőként a Politico számolt be arról, hogy a portugál politikus, António Costa javaslata szerint az EU-csúcson tanácsolt témák között található az EU szabályainak módosítása annak megfelelően, hogy a hivatalos csatlakozási tárgyalások a vezetők minősített többségének támogatásával kezdődhessenek, ahelyett, hogy egyhangú beleegyezést igényelnének.
António Costa azért folyamodott ehhez a megoldáshoz, mert a magyar miniszterelnök sorra vétózta meg az Ukrajna EU-csatlakozását érintő kezdeményezéseket.
A befolyásos brüsszeli lap szerint szerdán, a dán EU-csúcs első napján António Costa tanácsi elnök bemutatta az EU-vezetőknek a bővítésre vonatkozó minősített többségi szavazásról szóló elképzelését,de Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyorsan elvetette azt.
Volodimir Zelenszkij csak később csatlakozik a kétnapos EU-csúcshoz, de már kemény hangvételű üzenetet küldött a tagállamoknak – derült ki friss X posztjaiból. Volodimir Zelenszkij ezúttal a kiemelt példaként alkalmazza az Európa-párti Moldovát és Maia Sandu elnököt, akit még csak pár napja választottak újra.
„Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!” – írta Orbán Viktor a Facebookon. Németország korábbi kancellárja október 1-jén Budapestre érkezett, hogy bemutassa Szabadság című könyvét. A memoárjában többek között 16 éven át tartó kormányzásáról mesél, és arról, hogyan sikerült keletnémet nőként eljutnia a CDU csúcsára és Németország első női kancellárjává válnia.
A volt kancellár nem kívánta az egész életét elmesélni, hanem a legfontosabb politikai döntéseit akarja megmagyarázni saját szavaival. A kötet középpontjában a Merkel-korszak nagy krízisei állnak majd, a 2008-ban elmélyült pénzügyi világválság, a 2015-ös európai migrációs válság és a koronavírus-világjárvány.
