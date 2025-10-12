Kiosztották az idei Év háza pályázat díjait

Az Év háza pályázat célja – immáron közel 40 éve –, hogy számba vegye és megismertesse a szakmai és a nagyközönséggel azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyeket nemcsak esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékűeknek ítél – írja az Origo.

Megvannak az idei Év háza pályázat nyertesei (képünk illusztráció) / Fotó: Németh András Péter

Az Év háza pályázat 2008 óta tartó újkori történetében ismét sok magas minőségű építészeti alkotás közül választotta ki a zsűri a hét legjobbat. Az évek során a célok nem, ám azok a feltételek, amelyek között egy háznak esélye van a magyar építészeti közélet rangos, független díját elnyerni, sokat változtak – olvasható az Év háza pályázat honlapján. Látvány, a környezetbe, tájba illeszkedés, a meglévő épületek tisztelete, a korszerű technológia vagy éppen a gazdaságossági szemlélet, esetleg a tartózkodó építészeti magatartás – számos oka lehet annak, ha egy-egy családi ház, középület vagy újabban társasház a díjazottak közé kerül.

Családi ház erdős környezetben és óvoda a kastély parkjában

A családi házak és társasházak összevont kategóriában a 23 családi ház és 3 társasház közül a somogytúri csendes, félreeső közegben álló épület bizonyult a legjobbnak. „Az épület nem a hagyományos településszövethez igazodik, hanem a tájra reflektál. Illeszkedése nem formai, sokkal inkább atmoszférikus: az erdő közelsége határozza meg építészeti karakterét. Léptékével, ritmusával, tereinek működésével válik a környezet szerves részévé. Kortárs építészet, amely természetközeliséget, nyugalmat és időtálló minőséget közvetít” – fogalmazott Szoják Balázs, építész, a pályázat kurátora, a 2025. évi Év háza építészeti pályázatra benyújtott családi házról, amelynek tervezői Villányi Norbert és V. Marton Rozália vehették át idén a kategóriájának díját.

A családi házak és társasházak kategória nyertese:

A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György nyerte el a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „Kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri. Az indoklásban Noll Tamás, építész, a zsűri elnöke kiemelte, hogy ezzel a munkával az eredetileg közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult, értékes épület megmentése, és a mai kor esztétikai és építészmérnöki igényeinek magas színvonalon történő átformálása volt a példaértékű módon megoldott feladat, amelyet a zsűri nagyra értékelt.