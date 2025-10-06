Olyat tett a magyar falu, amire eddig senki se gondolhatott: nem akárki mondja meg, ki költözhet ide

Lakossági felmérés a helyi önazonosság védelméről Tokodban. A települési Facebook-oldalon közzétették az ezzel kapcsolatos kérdőívet. Ezen többek közt arra kíváncsiak, hogy korlátozzák-e bizonyos területekre a beköltözést, és ha igen, melyekre. Felmérik azt is, hogy a helyiek szerint milyen feltételekkel lehessen beköltözni a településre. A kérdőíven szereplő feltételek például a büntetlen előélet, vagy a garancia vállalása szemétszállítási szerződés megkötésére. A falu vezetése több feltétel bejelölését is megengedi az űrlapon – szúrta ki a Kemma.
Tokod lépése júliusban lépett hatályba, a helyi önazonosság védelméről szóló törvény kapcsán született. A jogszabály alapján ugyanis a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk.
Más település is él a lehetőséggel. A Világgazdaság október elején számolt be arról, hogy Nógrádban sorra vezetik be a helyi önazonossági rendeleteket. A 340 fős Terényben például az új lakcímet létesíteni kívánó személy köteles egyszeri 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást fizetni. A rendelet továbbá elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak az eladó ingatlanokra, ha azokat betelepülő vagy mentességet nem élvező személy kívánja megvásárolni. Nem létesíthet lakóhelyet a községben az, aki korábban személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, akinek az elmúlt két évben nem volt legalább 365 nap munkaviszonya, akivel szemben büntetőeljárás folyik, vagy akinek bármilyen adótartozása van.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkeresztes volt az egyik első település, ami lépett: már július 1-jei hatállyal bevezette az elővásárlási jog gyakorlását. A képviselő-testület rendelete azonban csak néhány hetet élt, mivel még azelőtt alkotta meg a szabályozást, hogy megjelent volna a kormányrendelet, amely „a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról” címet viseli. Sajtóinformáció szerint a megyei kormányhivatal törvényességi felülvizsgálatot indított az önkormányzat rendelete miatt. A rendeletet július 31-én hirdették ki a Magyar Közlönyben, a mezőkeresztesi testület pedig augusztus 1-jei hatállyal vissza is vonta a helyi önazonossági rendeletet.
Taktaharkány ugyancsak meghozta a települési önazonosság védelmét célzó rendeletét, amely szerint a jövőben úgy vehet valaki házat Taktaharkányban, hogy azzal kapcsolatban az önkormányzat vagy a szomszédok elővásárlási joggal élhetnek, illetve az illető betelepülési hozzájárulást fizet és szakképzettséget igazol.
A törvény megjelenése után, de a részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet megjelenése előtt Mezőkeresztes és Taktaharkány mellett Újlengyel és Kiskunhalas is élt az önazonossági törvény által biztosított jogokkal a betelepülések kontrollálása érdekében.
