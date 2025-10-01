Brutális méreteket ölt hazánkban a felvásárlások száma – ezek a területek a legnagyobb célpontok

Történelmi csúcsokat döntött a vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca Magyarországon, 2024-ben 110 ilyen üzletkötés történt összesen 9 milliárd dollár (mintegy 3 ezermilliárd forint) értékben, ami közel 40 százalékos növekedés az előző évhez képest – derült ki az EY-Parthenon jelentéséből. A legaktívabb területek a feldolgozóipar, az IT és az energetika voltak, miközben a belföldi befektetések aránya a korábbi 30 százalékról 48 százalékra emelkedett.

Történelmi csúcson van a vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca Magyarországon / Fotó: Ihar Halavach / Shutterstock

Ebben az évtizedben a Central & Eastern Europe Private Equity Statistics kiadvány adatsora szerint megközelíthetetlen Magyarország abban a tekintetben, hogy hány vállalkozás jutott tőkebefektetéshez. 2020 és 2024 között összesen 850 vállalkozás fejlesztéseit segítette magántőke, csak 2023-ban 115 céges befektetés történt, ami azt jelenti, hogy az adott évben a régióban fejlesztési tőkeforráshoz jutó minden ötödik cég (23 százalék) magyar volt. A HVCA / EY, HVCA Investment Monitoring Report első félévi adatai szerint 2025 első fél évében 47 tranzakció zárult Magyarországon összesen 17 525 millió forintnyi befektetéssel, vagyis a tranzakciók száma 17,5 százalékkal bővült.

A 100 milliárd forintos keretösszeggel elindult Demján Sándor Tőkeprogram minden várakozást meghaladó érdeklődést váltott ki: több mint 1800 vállalkozás jelezte részvételi szándékát, közülük több mint 1100 regisztrált is. A szakmai és pénzügyi szűrőknek több mint 450 vállalkozás felelt meg, a pozitív befektetési döntések száma a 100-ast közelíti, ami jól mutatja, hogy a tőkebefektetések terén továbbra is listavezető lesz Magyarország.

A felvásárlások kerülnek fókuszba a szakma legnagyobb konferenciáján

A Venture Capital Summit (VCS) október 29-i konferenciájának szakmai újdonsága lesz, hogy a befektetők mellett idén aktívan bevonja a céltársaságokat is: kerekasztalok és workshopok során közvetlenül szólítják meg őket, és részletesen bemutatják a fenntartási időszak szabályait, az idő előtti exit lehetőségeit és annak előkészítését.

Az eseményen Hunyadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium kkv-fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára a kkv-k tőkehelyzetének megerősítéséről és a tőkefinanszírozás innovációt támogató szerepéről beszél majd. Az Egyesült Államokból érkező Alfredo Soria, a Plug and Play Tech Center igazgatója, a globális befektetési trendekről tart majd előadást, míg Oszkó Péter, az O3 Partners alapítója a másodlagos piac sajátosságait tárja fel a hallgatóság előtt. Panelbeszélgetésekben az állami tőkebefektetési koncepció részleteinek kibontása mellett a növekedési fázis kihívásairól, a női döntéshozók szerepéről és a márkaépítés fontosságáról hallgathatnak meg előadásokat a résztvevők.