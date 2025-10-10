Deviza
Ferihegy
Ferihegyi nemzetközi repülőtér
Magyarország

Hivatalos: stratégiai döntést hozott a kormány a ferihegyi repülőtérről – az éjjel megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben

VG
2025.10.10, 06:16

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának kiépítése és működtetése stratégiai nemzetgazdasági jelentőségű, ezért szükséges jogi keretet (koncessziós eljárást) létrehozni annak megvalósításához. – így kezdődik a szerda este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet

Fotó: AFP

