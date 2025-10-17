Megjósolta a nagy hitelminősítő, mi vár Magyarországra: leírták, meddig kell várni az uniós pénzek berobbanására
Közép- és Kelet-Európa gazdaságai valamelyes ellenállóképességet mutatnak az idén, mindenekelőtt az erős hazai fogyasztás révén, de jelentős növekedési gyorsulás nem várható, tekintettel az amerikai kereskedelmi politika és a világgazdasági növekedési kilátások bizonytalanságaira - áll a Fitch Ratings csütörtökön Londonban ismertetett regionális helyzetértékelésében.
A nemzetközi hitelminősítő várakozása szerint azonban a magyar hazai össztermék (GDP) növekedése jövőre és 2027-ben 2,5 százalékra gyorsul a cég által az idei évre várt 0,6 százalék után, és a GDP-arányos államadósságráta mérsékelt lefelé tartó pályára kerülhet a várható kisebb elsődleges államháztartási hiányok ellenére.
A Fitch 2027 végére a hazai össztermék 71,5 százalékának megfelelő magyar államadósságrátát valószínűsít, megjegyezve, hogy ez még mindig meghaladná a Magyarországhoz hasonlóan BBB befektetési szintre besorolt többi szuverén adós 61,5 százalékos mediánját.
A térség egészére vonatkozóan a Fitch Ratings csütörtöki helyzetértékelése megállapítja, hogy az országcsoport osztályzati kilátásainak nettó egyenlege negatív, tekintettel arra, hogy három ország, Románia, Lengyelország és Georgia szuverén besorolására a hitelminősítő negatív kilátást tart érvényben.
Magyarország BBB osztályzatát a Fitch Ratings ugyanakkor stabil kilátással tartja nyilván.
Szerbia az egyetlen olyan térségi ország, amelynek minősítési kilátása pozitív a Fitch osztályzati listáján, a BB plusz szerb államadós-besorolás ugyanakkor egy fokozattal elmarad a befektetési kategóriától.
Csütörtöki elemzésében a Fitch Ratings hangsúlyozza azonban, hogy Szerbia a befektetési ajánlású szuverén osztályzat megszerzésének küszöbén áll, tekintettel a csökkenő államadósságra és a szilárd külső fizetési pozícióra. A hitelminősítő megjegyzi viszont azt is, hogy a megnövekedett politikai bizonytalanság kockázatokkal terheli a szerb gazdaság növekedési kilátásait.
A 24 oldalas helyzetértékelés Magyarországgal foglalkozó fejezetében a Fitch Ratings a kereskedelmi bizonytalanságokkal, a monetáris és a költségvetési politika enyhítésének korlátozott mozgásterével, a beérkező EU-finanszírozások alacsony összegével és a nyomott fogyasztói hangulattal magyarázza a 2025-re általa várt 0,6 százalékos GDP-növekedést.
A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor, hogy
a 2026-ra és 2027-re valószínűsített 2,5 százalékos magyar gazdasági növekedés fő hajtóereje a várhatóan élénkülő beruházási aktivitás lesz.
A Fitch véleménye szerint 2026 közepéig nem valószínű jelentősebb előrelépés az EU-finanszírozások felszabadítása ügyében; a cég a 2025-2027-es időszakra éves átlagban a GDP-érték 0,6 százalékának megfelelő beáramlást vár ebből a forrásból.
A hitelminősítő előrejelzése szerint a tizenkét havi összevetésben számolt harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves átlaga a 2025-2026-os időszakban 4,8 százalék lesz, de 2027-ben 4 százalékra mérséklődik.
A Fitch Ratings ebben a környezetben azt valószínűsíti, hogy az MNB az idei év végéig nem módosítja 6,5 százalékos alapkamatát, de a cég várakozása szerint 2026 végéig 5,5, 2027 végéig 4,5 százalékra csökkenhet az irányadó jegybanki kamat.
Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják – írta korábbi közleményében a nemzetgazdasági minisztérium. Ahogy beszámoltunk róla, a Standard and Poor’s hitelminősítő intézet nem változtatott a magyar államkötvények besorolásán, azaz továbbra is befektetésre ajánlja a magyar gazdaságot.