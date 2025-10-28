Deviza
kkv-szektor
Nagy Márton
Széchenyi Kártya Program
vállalkozásfejlesztés
fix kamatozás

Berobbant a fix hitelcsomag: százmilliárdokat igényelnek a magyar vállalkozások – Nagy Márton szerint megállíthatatlan a fejlesztési őrület

A kormány célja a növekedés ösztönzése és a beruházások támogatása, ami azonnal látható a keresleti adatokban. Három hét alatt 3700 vállalkozás igényelte a fix háromszázalékos kkv-hitelcsomagot összesen 200 milliárd forint értékben.
VG
2025.10.28., 18:37

A magyar kis- és középvállalkozások lendülete nem lankad: három hét alatt 3700 vállalkozás igényelte a fix 3 százalékos kkv-hitelcsomagot összesen 200 milliárd forint értékben. A program célja a növekedés támogatása és a beruházások ösztönzése, ami egyértelműen hat a hazai gazdaság dinamizmusára.

NAGY Márton FIX háromszázalékos KKV hitelcsomag
Nagy Márton szerint három hét alatt 3700 vállalkozás igényelte a fix háromszázalékos kkv-hitelcsomagot összesen 200 milliárd forint értékben / Fotó: Vasvári Tamás

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon bejelentette, hogy a fix 3 százalékos kkv-hitelcsomag hatalmas érdeklődést váltott ki a magyar vállalkozások körében. A bevezetés óta mindössze három hét telt el, de már 3700 igény érkezett összesen 200 milliárd forint értékben. A miniszter kiemelte: a program célja, hogy a vállalkozások növekedését támogassa, a beruházásokat ösztönözze és erősítse a gazdasági bizalmat. 

A magyar vállalkozók bizalma és lendülete töretlen

– írta Nagy Márton.

 

Fejlesztési hullámot indít a fix háromszázalékos hitel

A hitelcsomag gyors sikere azt mutatja, hogy a cégek komolyan tervezik a bővítést, új munkahelyek létrehozását, és készségesen élnek a kedvező finanszírozási lehetőségekkel. A fix 3 százalékos kamat tartósan alacsony költséget biztosít, ami különösen fontos a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben.

Ez a lendület nemcsak a vállalkozásoknak jelentős, hanem a magyar gazdaság egészének is: a beruházások ösztönzése közvetlenül hozzájárul a GDP növekedéséhez, a munkahelyteremtéshez és a versenyképesség javításához.

Erre vártak a magyar vállalkozók: azonnal megrohanták a bankokat – mindenki ugyanazt a hitelt akarja

A kamatcsökkentés látványosan megmozgatta a hazai vállalkozói szektort – a lendület a tavalyi év azonos időszakát is messze túlszárnyalja. Már az első héten több mint 1100 cég adott be igénylést a fix háromszázalékos Széchenyi Kártya-hitelekre összesen 54 milliárd forint értékben.

 

2 perc
