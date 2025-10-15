Készpénz, bankkártya vagy számla: kiderült, hogy fizetnek a magyarok – A „Vásárolj most, fizess később” lehetőségtől még ódzkodnak a cégek

A hagyományos fizetési módok továbbra is dominálnak Magyarországon, különösen az üzleti ügyfelek körében – derült ki az EOS csoport Világgazdaságnak küldött legújabb, 11 európai országot vizsgáló kutatásából.

A bankkártyás fizetést a lakosság 53 százaléka preferálja / Fotó: Sitthiphong

A számlás – utólagos – fizetés 82 százalékos elterjedtséggel áll az első helyen, az előre fizetés 37 százalék, a hitelkártya 43 százalék, az átutalás 42 százalék, a készpénzes fizetés pedig 45 százalékos arányt mutat.

A magánügyfelek számára a készpénzes fizetés a leggyakoribb (66 százalék), a bankkártyás fizetést a lakosság 53 százaléka preferálja, 43 százalék pedig a számlás fizetést is jelölte.

A digitális fizetési módok elterjedtsége növekszik Magyarországon

A magánügyfelek (B2C) körében jelenleg 58 százalék, míg az üzleti (B2B) szektorban 38 százalék. A legnépszerűbb megoldások a mobilfizetés (B2C: 28 százalék, B2B: 6 százalék) és az azonnali fizetések (B2C: 31 százalék, B2B: 26 százalék). A „Vásárolj most, fizess később” (BNPL) lehetőség továbbra is marginális, mindössze 7 százalékos B2C- és 10 százalékos B2B-aránnyal, tehát a döntéshozók jelentős fizetési kockázatot látnak benne.

Előretör a fenntarthatóság a vállalati stratégiában

A fenntarthatóság egyre nagyobb hangsúlyt kap a magyar cégek mindennapi működésében. A kutatás szerint a válaszadók 57 százaléka szeretne több fenntarthatósági törekvést látni a vállalatoktól, 55 százalék szerint saját cégük felelősséget vállal ökológiai és társadalmi területeken, míg 50 százalék az ökológiai-társadalmi szempontokat üzleti sikerük egyik kulcstényezőjeként kezeli. Ezen belül 43 százalék kifejezetten fenntartható partnerekkel kíván szerződni, és 35 százalék biztosítja, hogy szerződéskötéskor partnereik ESG-minősítéssel rendelkezzenek. Európai összehasonlításban

Németország

és Svájc

jár az élen, ahol a cégek közel kétharmada emeli ki a fenntarthatóságot stratégiai prioritásként.

Vállalati elvárások a döntéshozók felé

A kintlévőségek csökkentése és a vállalati pénzügyi stabilitás javítása érdekében a magyar cégek közel felénél (48 százalék) a bürokrácia csökkentését, a követelésbehajtás jogi lehetőségeinek egyszerűsítését (41 százalék), valamint az adatvédelmi szabályozások enyhítését (42 százalék) szorgalmazzák a hitelképesség-értékelés területén.