Deviza
EUR/HUF389.56 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.56 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fogyasztóvédelem
gyümölcspiac
nagybani piac

Felszámolták a Nagybani piac melletti illegális gyümölcs árusokat – razziázott a fogyasztóvédelmi hatóság

A nagybani piac környékén lévő áruházak, – Decathlon és az Auchan – parkolóiban csaptak le az árusokra.
2025.10.18, 05:45

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 13 illegális árust kapcsolt le és csaknem másfél millió forintos bírságot szabott ki. Az áruházak parkolóiban az NKFH zöldség-gyümölcs ellenőrei és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai öt héten keresztül, heti több alkalommal ellenőrizték az illegális gyümölcsárusokat.

fogyasztóvédelem
Razziázott a fogyasztóvédelem a Nagybani Piac mellett / Fotó: Török János

Az akciókból kiderült, hogy a főként román állampolgárok Romániából és Lengyelországból származó gyümölcsöket – elsősorban áfonyát, kajszit és őszibarackot – a piaci árhoz képest jóval olcsóbban árulták mindenféle engedély és jelölés nélkül. 

Az alkalmi árusoknak nem volt bejelentett vállalkozása, a gyümölcsöket számla nélkül vagy hamis bizonylatokkal szerezték be, emellett a termékek származását és biztonságát igazoló dokumentumokat sem tudták átadni az ellenőröknek.

A sikeres akciókat a XX–XXIII. kerületi Rendőrkapitányság és a NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőr járőrei is segítették. Az ismeretlen eredetű, nyomonkövethetetlen élelmiszerek komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek és tisztességtelen versenyelőnyt teremtenek a jogszerűen működő gazdálkodókkal szemben.

A hatóságok a helyszínen sok eldobált hulladékot és romló gyümölcsmaradékot találtak, ami az áruházak fenntartóinak és takarítóinak okozott folyamatos többletmunkát.

 Emellett a környéken megszaporodtak a kisebb bűncselekmények – köztük az áruházi lopások, autófeltörések és zsebtolvajlások. Az NKFH mérlege: 13 lekapcsolt illegális árus és csaknem 1,5 millió forint kiszabott bírság. A hatóságok a jövőben is kiemelten figyelik a Budapesti Nagybani Piac környékét és szükség esetén további ellenőrzéseket is végeznek, hogy a jogszerű, biztonságos és átlátható kereskedelem hosszú távon fennmaradjon és a fogyasztók érdekei se sérülhessenek. 
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu