Felszámolták a Nagybani piac melletti illegális gyümölcs árusokat – razziázott a fogyasztóvédelmi hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 13 illegális árust kapcsolt le és csaknem másfél millió forintos bírságot szabott ki. Az áruházak parkolóiban az NKFH zöldség-gyümölcs ellenőrei és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai öt héten keresztül, heti több alkalommal ellenőrizték az illegális gyümölcsárusokat.

Razziázott a fogyasztóvédelem a Nagybani Piac mellett / Fotó: Török János

Az akciókból kiderült, hogy a főként román állampolgárok Romániából és Lengyelországból származó gyümölcsöket – elsősorban áfonyát, kajszit és őszibarackot – a piaci árhoz képest jóval olcsóbban árulták mindenféle engedély és jelölés nélkül.

Az alkalmi árusoknak nem volt bejelentett vállalkozása, a gyümölcsöket számla nélkül vagy hamis bizonylatokkal szerezték be, emellett a termékek származását és biztonságát igazoló dokumentumokat sem tudták átadni az ellenőröknek.

A sikeres akciókat a XX–XXIII. kerületi Rendőrkapitányság és a NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőr járőrei is segítették. Az ismeretlen eredetű, nyomonkövethetetlen élelmiszerek komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek és tisztességtelen versenyelőnyt teremtenek a jogszerűen működő gazdálkodókkal szemben.

A hatóságok a helyszínen sok eldobált hulladékot és romló gyümölcsmaradékot találtak, ami az áruházak fenntartóinak és takarítóinak okozott folyamatos többletmunkát.

Emellett a környéken megszaporodtak a kisebb bűncselekmények – köztük az áruházi lopások, autófeltörések és zsebtolvajlások. Az NKFH mérlege: 13 lekapcsolt illegális árus és csaknem 1,5 millió forint kiszabott bírság. A hatóságok a jövőben is kiemelten figyelik a Budapesti Nagybani Piac környékét és szükség esetén további ellenőrzéseket is végeznek, hogy a jogszerű, biztonságos és átlátható kereskedelem hosszú távon fennmaradjon és a fogyasztók érdekei se sérülhessenek.

