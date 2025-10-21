Fúrt kutak Magyarországon: nem akárki monda ki, az összesre állami szenzort rakhatnak – el kell kezdeni mérni a vízfelhasználást, különben nagy baj lesz
A vízkészletek védelmére, a vízvisszatartás, valamint a Tisza víztéremelésének szükségességére hívta fel a figyelmet az aszály és a vízgazdálkodási problémák kezelése, illetve a következő generációk ivóvízkészletének biztosítása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének igazgatója Áder János volt államfő Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett legújabb adásában.
Bíró Tibor egyetemi tanár a YouTube videómegosztó portálon és már a TikTokon is megjelenő műsorban különösen aggasztónak nevezte, hogy az egymást váltó kisebb-nagyobb aszályos időszakok miatt 2017 óta folyamatos mínuszban, leürülésben vagyunk és a tél is többször csapadékszegény volt, így tavasszal sem lehetett megfelelő starttal indulni a vegetációs időszakra.
Hollandiában, Észak-Németországban és Skandinávia déli részén is emelkedik az átlaghőmérséklet, valamint a hőségnapok száma, emellett megjelent a csapadékhiány is, az idei hosszú csapadékmentes időszak meglepte a hollandokat, utalva arra, hogy nem Kárpát-medencei, nem magyar jelenségről van szó.
A Magyar Hidrológiai Társaság alelnöki tisztségét is betöltő szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a meteorológiai aszály mellett a hidrológiai aszály is jelen van, azaz a vízgyűjtőkön hullott kevés csapadék miatt a vízfolyásokban sincs elegendő vízkészlet, ezáltal csökken a visszapótlás lehetősége.
Magyarországon tucatnyi kisebb vízfolyás van, ahonnan rövidebb-hosszabb időre eltűnik a víz
Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, súlyos következménye van annak, ha nagyon alacsony a Duna vagy a Tisza vízállása, ráadásul meg kell barátkozni a korábban a déli országokban ismert időszakos víztest fogalmával. Magyarországon ma már 37 olyan kisebb vízfolyás van, ahonnan nyáron rövidebb-hosszabb időre eltűnik a víz.
A volt köztársasági elnök utalt rá: a meteorológiai és a hidrológiai aszállyal megkezdődik a talaj kiszáradása. Az Alföld homokosabb részén a talaj felső 60-80 centiméteres rétegéből eltűnt a csapadék, de az alsóbb rétegekből is tűnik el a víz, kiszáradnak a tavak, a helyi vízfolyások, nincs helyi csapadékképződés, az ott élők vízellátása, a gazdák öntözési lehetőségei, a növények túlélése szempontjából súlyosak a következmények.
Bíró Tibor azt mondta, hogy a területi párolgás mértéke nőtt, a csapadékmennyiség országos átlagban nagyjából állandónak mondható, ám tér- és időbeli eloszlása változik, szeptemberben látható volt, hogy az ország nagy részén megszűnt az aszály, ugyanakkor még most is vannak rendkívül aszályos területek is.
A talajvízre is hatással van, amikor a talaj felső rétege teljesen kiszárad és nincs csapadékutánpótlás, a Homokhátságban a talajvíz szintjének csökkenése az 1970-es évek végétől átlagosan 2-3 méter, de domborzattól függően van, ahol 5-6, a legszélsőségesebb helyeken 10-12 méter, és még a Tisza völgyében is meg lehet tapasztalni, hogy ásott kutakból eltűnik a víz.
Áder János rendezné rendezné az illegálisan fúrt kutak helyzetét
Magyarországon a felszín alatti és parti szűrésű vízből nyerik az ivóvíz 95 százalékát, ezért a jövő generációk ivóvízkészletének biztosítása érdekében vigyázni kell a felszíni vizeknél lassabban pótlódó felszín alatti vizekre. Áder János azt mondta, annak érdekében, hogy ne járjunk úgy, ahogy a spanyolok, vagy az indiaiak az országuk egyes részein, hogy addig használták a felszín alatti vízkészeletet, amíg egyszer csak elfogyott, régóta házal a kutak legalizálásáért.
Úgy fogalmazott: ne büntessük meg a gazdákat azért, hogy korábban illegális kutat fúrtak, de tudjunk arról, hogy hány kutuk van, szereljünk rá állami költségen különböző szenzorokat, amik mérik a vízfelhasználást, és lássuk, hogy a pótlás és a vízfelhasználás egyensúlyban van-e. Bíró Tibor szavai szerint minden kutat legalizálni,
adatbázisban nyilvántartani, a vízmennyiséget pedig mérni kellene, a vízkészletekkel összefüggő beavatkozásokat csak így lehet megtervezni.
A szakember a vízvisszatartásról azt mondta dombvidéken a záportározók kialakítása és használata mellett fontos lenne az erózió elleni védelem fokozása, a domboldali lefolyások csökkentése, a beszivárgás növelése, síkvidéken a belvízcsatornák, öntözőcsatornák, kettős működtetésű csatornák medreinek a vízzel való feltöltése.
Mindez számos műszaki beavatkozást igényel, amit sokan nem értenek, azt mondják, betonnal, vassal akar megoldani mindent a vízügy, ezért létre kell jönnie egy társadalmi konszenzusnak. Kiemelte, mozaikos vízvisszatartásra lenne szükség, amely mindazon túl, hogy a beszivárgáson keresztül dúsítja a talajvizet, a párolgáson keresztül hűti a környezetet, építi is a tájat.
