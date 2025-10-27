Megállapodás született az óriási budapesti plázáról: aláírták a 165 millió eurós hitelszerződést

Megállapodott meglévő hiteleinek refinanszírozásáról és új hitelkeret biztosításáról az Etele Pláza bevásárló- és szórakoztatóközpont tulajdonosa, a Futureal egy három bankból álló hitelezői konzorciummal – derül ki a Futureal-csoport hétfői közleményéből.

A Futureal egyik legnagyobb beruházása az Etele Pláza/Fotó: Tumbász Hédi

A Futureal az elmúlt évtized legnagyobb bevásárlóközpont-fejlesztési hitelét újította meg

A 165 millió eurós hitelszerződést az Erste Bank Hungary Zrt., az Erste Group AG és az UniCredit Bank Hungary Zrt. alkotta konzorciummal írta alá az ingatlanfejlesztő, felidézve, hogy az előző évtized legnagyobb magyarországi bevásárlóközpont-fejlesztési hitelmegállapodását 2018-ban kötötte meg a Futureal az Etele Plaza megvalósításához. Az erős teljesítménynek köszönhetően refinanszírozták most a partnerek ezt a tranzakciót, egyúttal pedig

a szerződés futamidejét is meghosszabbították 2035-ig.

A Futureal vezérigazgatója, Gárdai János szerint a pénzügyi partnereikkel kialakított együttműködés tovább erősíti a projekt pénzügyi stabilitását, és biztosítja, hogy az Etele Plaza a jövőben is versenyképesen működhessen.

Ennyibe került az Etele Pláza

A bevásárlóközpont korábbi közlés szerint több mint 300 millió eurós beruházásban épült meg és 2021-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A komplexumban több mint 150 üzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, fitneszterem, multiplex mozi, gyermekjátszóház és szolgáltatások széles köre található,

bérbeadható területe 55 ezer négyzetméter.

Magyarország első okosplázája a fenntartható épületeknek járó egyik legmagasabb, BREEAM In-Use Outstanding minősítést is kiérdemelte, miközben épületoptimalizálási rendszere (BMS) maximalizálja a hatékony működést.

A kelet-közép-európai régió egyik vezető és ingatlanfejlesztő cégcsoportja aa Futureal, mely Európa 10 legnagyobb ingatlanfejlesztője között található. Alapítása óta a Futureal-csoport portfóliója több mint 240, összesen több mint 4 millió négyzetméter bruttó alapterületű ingatlanfejlesztési projekttel bővült, 6 milliárd eurót meghaladó értékben.