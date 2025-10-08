Garázsláz: berobbant az ingatlanpiac rejtett szegmense – már befektetésnek is kiválóak a méregdrága parkolóhelyek

Az elmúlt években a magyar ingatlanpiac egyik csendes, de látványos mellékszálává vált a garázspiac: a Zenga friss adatai szerint az idei harmadik negyedévben a parkolóhelyek átlagára elérte a 8,2 millió forintot, ami 8 százalékos éves drágulás. Az átlagos négyzetméterár mostanra 530 ezer forint körül mozog – gyakorlatilag ugyanaz az ütem, mint amit a lakásoknál is látni lehet.

Egy év alatt nyolc százalékkal drágultak az autóbeállók, a főváros legdrágább kerületeiben pedig már 20 millió forintnál is többet kérnek egyetlen garázsért / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője szerint

a garázsok ára szorosan együtt mozog a lakáspiacéval, mivel a vevők többsége a lakással együtt keres autóbeállót is. A kereslet tehát nem önálló, hanem a lakásvásárlási hullámokat követi.

A fővárosban és a nagyvárosokban alig van különbség az átlagárakban, de Budapesten az elhelyezkedés dönt mindent. A külső kerületekben még lehet találni 5-6 millió forint körüli beállókat, ám a belvárosban és Budán az árak meredeken emelkednek. A VII., VIII. és IX. kerületben 8–11 millió forint között jár az átlag, míg az I. és az V. kerületben ritka, ha egyáltalán felbukkan eladó garázs – ott akár 20 millió forint fölött is hirdetnek egy-egy beállót.

Nemcsak az árak, hanem a méretek is eltérnek: Budapesten az átlagos garázs mindössze 13 négyzetméter, vidéken viszont, például Tolna vagy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 19 négyzetméteres az átlag.

A garázsok kiadása is kiváló befektetési lehetőség

A szakértők szerint a garázs ma már nem csupán kényelmi kérdés, hanem befektetési lehetőség is. Egy 8 millió forintos beállót jellemzően havi 30 ezer forintért lehet bérbe adni, ami 4-4,5 százalékos éves bruttó hozamot jelent – nagyjából a lakáspiac szintjén. A belvárosi kerületekben ez akár 50-60 ezer forintos bérleti díjat is elérhet.

A Zenga mögött álló OTP Otthonmegoldások Kft., az OTP Bank leányvállalata szerint a tendencia egyértelmű: ahogy nő az autók száma és szűkül a parkolóhelyek kínálata, a garázsok ára tovább kúszhat felfelé. Aki most vesz, könnyen jól járhat – aki viszont kivár, annak a jövőben mélyebben kell majd a zsebébe nyúlnia.