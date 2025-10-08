Deviza
EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF337.95 +0.2% GBP/HUF453.1 +0.09% CHF/HUF421.76 -0.13% PLN/HUF92.22 -0.22% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05% EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF337.95 +0.2% GBP/HUF453.1 +0.09% CHF/HUF421.76 -0.13% PLN/HUF92.22 -0.22% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,565.95 +0.22% MTELEKOM1,814 +0.66% MOL2,780 0% OTP29,720 +0.24% RICHTER10,250 +0.1% OPUS547 0% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,502.53 +0.44% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.52 +0% BUX101,565.95 +0.22% MTELEKOM1,814 +0.66% MOL2,780 0% OTP29,720 +0.24% RICHTER10,250 +0.1% OPUS547 0% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,502.53 +0.44% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.52 +0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakásvásárlás
parkolóhelyek
garázs
autó
áremelkedés
ingatlanbefektetés

Garázsláz: berobbant az ingatlanpiac rejtett szegmense – már befektetésnek is kiválóak a méregdrága parkolóhelyek

Miközben a lakásárak újra emelkedni kezdtek, a garázsok ára is elszabadult. Egy év alatt nyolc százalékkal drágultak az autóbeállók, a főváros legdrágább kerületeiben pedig már húszmillió forintnál is többet kérnek egyetlen garázsért.
VG/MTI
2025.10.08, 08:20
Frissítve: 2025.10.08, 09:25

Az elmúlt években a magyar ingatlanpiac egyik csendes, de látványos mellékszálává vált a garázspiac: a Zenga friss adatai szerint az idei harmadik negyedévben a parkolóhelyek átlagára elérte a 8,2 millió forintot, ami 8 százalékos éves drágulás. Az átlagos négyzetméterár mostanra 530 ezer forint körül mozog – gyakorlatilag ugyanaz az ütem, mint amit a lakásoknál is látni lehet.

Parked cars in a parking garage. garázs árak
Egy év alatt nyolc százalékkal drágultak az autóbeállók, a főváros legdrágább kerületeiben pedig már 20 millió forintnál is többet kérnek egyetlen garázsért / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője szerint 

a garázsok ára szorosan együtt mozog a lakáspiacéval, mivel a vevők többsége a lakással együtt keres autóbeállót is. A kereslet tehát nem önálló, hanem a lakásvásárlási hullámokat követi.

A fővárosban és a nagyvárosokban alig van különbség az átlagárakban, de Budapesten az elhelyezkedés dönt mindent. A külső kerületekben még lehet találni 5-6 millió forint körüli beállókat, ám a belvárosban és Budán az árak meredeken emelkednek. A VII., VIII. és IX. kerületben 8–11 millió forint között jár az átlag, míg az I. és az V. kerületben ritka, ha egyáltalán felbukkan eladó garázs – ott akár 20 millió forint fölött is hirdetnek egy-egy beállót.

Nemcsak az árak, hanem a méretek is eltérnek: Budapesten az átlagos garázs mindössze 13 négyzetméter, vidéken viszont, például Tolna vagy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 19 négyzetméteres az átlag.

A garázsok kiadása is kiváló befektetési lehetőség

A szakértők szerint a garázs ma már nem csupán kényelmi kérdés, hanem befektetési lehetőség is. Egy 8 millió forintos beállót jellemzően havi 30 ezer forintért lehet bérbe adni, ami 4-4,5 százalékos éves bruttó hozamot jelent – nagyjából a lakáspiac szintjén. A belvárosi kerületekben ez akár 50-60 ezer forintos bérleti díjat is elérhet.

A Zenga mögött álló OTP Otthonmegoldások Kft., az OTP Bank leányvállalata szerint a tendencia egyértelmű: ahogy nő az autók száma és szűkül a parkolóhelyek kínálata, a garázsok ára tovább kúszhat felfelé. Aki most vesz, könnyen jól járhat – aki viszont kivár, annak a jövőben mélyebben kell majd a zsebébe nyúlnia.

Luxusautónak luxusgarázs – brutális árat kérnek a beállókért

Az autók árának emelkedése miatt nő a kereslet a garázsok iránt. Ez pedig az egekbe tornázta fel a beállók árát. Az átlagár Budapesten eléri a nyolcmillió forintot.

 

 

Infláció

Infláció
552 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu