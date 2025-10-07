Egy budai garázs négyzetméterára a pesti lakásokéval vetekszik

A hideg és nyirkos idő megjelenésével egyre többen keresnek eladó vagy kiadó garázst, ami találkozik is a kínálattal, ugyanis egy év alatt 8 százalékkal növekedett azok száma, akik kocsibeállót hirdetnek – derül ki a Zenga ingatlankereső portál adataiból. Ugyanakkor sokan vannak, akik az autóbeállót nem vásárolják meg, csak bérlik, így egy garázs akár befektetési termék is lehet.
A garázsok négyzetméterára jellemzően a házban lévő lakások négyzetméterárának a felével egyezik meg, így az ingatlanpiaci boom hatással volt a garázsok árára is, bár az elmúlt egy évben ott valamivel kisebb volt az áremelkedés. A fővárosban és a vármegyeszékhelyeken nincs jelentős különbség az árakban, ám Budapest belső kerületeiben és Budán, ahol szűk a kínálat, igencsak eltérnek a meghirdetett összegek. Budapesten a külső kerületekben jellemzően 5-6 millió forinttól indulnak a fedett autóbeállók, és a belváros felé haladva egyre jobban emelkednek az árak. A VIII. és a IX. kerületben már 8 millió forint feletti árszintekkel találkozhatunk, a VII. kerületben pedig a 11 millió forintot is meghaladja az átlag. Nagyjából ez az árszint jellemző a budai kerületekben is, a III. és a XI. kerületben is 10-11 millió forinttal kell számolni.
A legdrágább kerületekben, az I. és az V. kerületben nagyon kevés az eladásra és kiadásra meghirdetett, fedett garázs, ezért az áruk is nagyon magas. Ha elvétve bekerül egy-egy garázs a kínálatba, azt gyakran 20 millió forintnál is drágábban hirdetik.
A garázskiadás az elmúlt években jó befektetésnek bizonyult országszerte, mivel a magas eladási ár miatt sokan választják inkább a bérlést. „Egy 8 millió forintos fedett garázst jellemzően havi 30 ezer forintért adnak bérbe a tulajdonosok, ami nagyjából a lakáspiachoz hasonló, 4-4,5 százalék közötti bruttó, éves hozamszintet jelent” – mutatott rá Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője hozzátéve, hogy „a belvárosban természetesen a bérleti díjak is magasabbak, az I. vagy a VI. kerületben elérik az 50-60 ezer forintot, de a magasabb vételi árak miatt a bérbeadással itt is hasonló hozamszintek érhetők el”.
