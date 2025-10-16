Deviza
Komoly gázprojektbe vágott a Mol – hatmillió ember ellátása a tét, turbófokozatban a kitermelés

Az eredeti tervekhez képest nyolc hónappal korábban indul a gázértékesítés az Iraki Kurdisztáni Régióban.
Andor Attila
2025.10.16, 09:24
Frissítve: 2025.10.16, 09:26

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben ma megkezdődött a kereskedelmi gázértékesítés.

gáztermelés
Nagyot ugrik a MOL gáztermelése / Fotó: Adriana Iacob / shutterstock

A felülvizsgált ütemtervhez képest nyolc hónappal korábban leszállított KM250 napi 250 millió standard köbméterrel (MMscf/d) vagy napi 48 ezer hordó olajegyenértékkel (mboepd) növeli az új feldolgozási kapacitást, ami 50 százalékos növekedést jelent, és a Khor Mor teljes termelését 750 MMscf/dre (144 mboepd) emeli.

A MOL 10 százalékos részesedéssel rendelkezik a Dana Gas és a Crescent Petroleum által közösen működtetett Pearl Petroleum konzorciumban. 

Jelenleg a Pearl Petroleum négy erőművet lát el földgázzal az iraki kurdisztáni régióban, amely a régió energiaigényének több mint 80 százalékát fedezi, és több mint hatmillió embert lát el.

Folyamatosan fejleszti gáz-üzletágát a MOL

A Mol nemrég idehaza is nagybevásárlást tartott, megvette az O&GD Endrőd környéki gázmezőit és az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát. 
A mintegy ezer négyzetkilométeres területen 29 szénhidrogén-termelésre beállított kút található, a napi termelés körülbelül 1000 hordó egyenértéknyi. A bányatelkek hosszabb távon is kulcsszerepet tölthetnek be a belföldi energiaellátásban, mert kutatási lehetőségeket kínálnak. 

A megállapodás megfelel a vállalati stratégiának, amely a szénhidrogén-termelésre és az energiabiztonságra összpontosít.

A társaság bízik abban, hogy a Békés vármegyei gázmezőkkel fellendítheti a belföldi kitermelést és megerősítheti az ország energiafüggetlenségét. A Mol csaknem 1300 kőolaj- és földgázkutat üzemeltet jelenleg Magyarországon, és 150 milliárd forintot fektet be itt a kőolaj- és földgázkitermelésbe a következő 3 évre.

