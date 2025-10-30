GDP-adatok: kőkemény ítéletet mondtak az elemzők és megnevezték a kitörési pontot – végre beérik a kormány csodafegyvere?

Csütörtökön kijöttek a friss GDP-adatok , stagnálás közeli állapotban maradva sikerült elkerülni a negyedéves bázisú visszaesést. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, hogy a GDP alakulására továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye.

GDP-adatok: Egyetértés van a szakértők között, hogy a kormányzati intézkedések hatására egy erősen pozitív negyedik negyedév javíthat az összképen Fotó: Unsplash

A minisztériumnál emlékeztettek, tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és került elfogadásra a Budapesti nyilatkozat, azóta azonban – hangsúlyozták – semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad, a 3 százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség – húzták alá.

GDP-adatok: ez lehet a kiút az NGM szerint

Hangsúlyozták, a magyar gazdaság húzóerejét jelenleg az erősödő belső fogyasztás jelenti, folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A gazdaság teljesítményét növeli a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek 2 éve tartó emelkedése is.

Mint írták, a hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. Ezért a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. 2025. október 6-ától pedig bevezették a fix 3 százalékos hitelt, amely a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciójára kiterjed. Ráadásul megduplázzák a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítjuk a 150 új gyár programot – tették hozzá Nagy Márton minisztériumánál.