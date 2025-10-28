Deviza
Nagy Márton
gdp adat
GDP
magyar gazdaság

GDP: Nagy Márton előre szólt, mi fog történni csütörtökön a magyar gazdasággal – lesz meglepetés

Megkérdezték a nemzetgazdasági minisztert, mire számít. Nagy Márton nem kertelt a közelgő GDP-adatról, ugyanakkor szerinte 2026-ra már mindenki nagyobb növekedést vár.
Hecker Flórián
2025.10.28, 20:44
Frissítve: 2025.10.28, 21:05

Csütörtökön érkezi a magyar gazdaság talán legfontosabb friss mérőszáma, a harmadik negyedéves GDP. Most Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter alaposan lehűtötte az ezzel kapcsolatos várakozásokat.

Nagy Márton
GDP: Nagy Márton előre szólt, mi fog történni csütörtökön a magyar gazdasággal / Fotó: Vémi Zoltán

Az Index felidézte, hogy a magyar gazdaság 2025 második negyedévében csak enyhén, 0,3 százalékkal bővült éves alapon, és 0,5 százalékkal negyedéves alapon. Így ugyan sikerült elkerülni a technikai recessziót, de növekedésről nem, inkább stagnálásról lehet beszélni. A magyar gazdaság növekedését leginkább

  • a szolgáltatások, különösen az infokommunikáció támasztják,
  • miközben az ipar és a mezőgazdaság fékező hatású volt (utóbbi 0,3 százalékponttal húzta vissza a GDP-t).

Az is kijelenthető, hogy a magyar gazdaságot egyedül a belső fogyasztás hajtja. A lapnak Nagy Márton most megelőlegezte, mire lehet számítani a csütörtöki GDP-adat publikálásakor.

GDP: Nagy Márton előre szólt, mi fog történni

Az idei harmadik negyedévre vonatkozó GDP-adatok tehát csütörtökön érkeznek, az Index megkérdezte a nemzetgazdasági minisztert, mire számít. Nagy Márton nem kertelt: 

szerinte a harmadik és a negyedik negyedéves GDP-adatok várhatóan gyengébbek lesznek a piaci várakozásoknál.

Ennek fő oka az ipar és az építőipar gyenge teljesítménye. "Az ipar alakulása előre látható volt, hiszen a német ipar augusztusban nagyot esett. A járműiparban például 18,5 százalékos mínusz volt a csökkenés az előző hónaphoz képest. Ez nálunk is érezhetően visszafogta a növekedést" – érvelt. Az építőipar azonban még a vártnál is rosszabbul teljesített, itt valóban "meglepetésszerű csökkenés történt".

A fogyasztás viszont továbbra is kurblizza a gazdasági teljesítményt. A kiskereskedelmi forgalom 2-3 százalékos pluszban van, a teljes fogyasztásé ennél is nagyobb mértékű. Így összességében a GDP negyedéves alapon – vagyis a másodikról a harmadik negyedévre – stagnálást mutathat. Éves összevetésben, a tavalyi harmadik negyedévhez képest azonban

van esélyünk egy kisebb bővülésre, ami valahol 0,5 százalék körül alakulhat.

Nagy Márton egyúttal azt is jelezte, hogy a kormány nem változtat az éves GDP-előrejelzésén, illetve a vártnál kisebb növekedés sem jelentene problémát a költségvetésnek. Ugyanis nem önmagában a GDP a döntő, hanem a fogyasztás és a bérek alakulása is. Az áfa és a személyi jövedelemadó a vártnál jobban teljesítenek, ezért a bevételi oldal stabil marad.

Beszélt a magas reálkamatok körüli vitáról is, ami a kormány és a jegybank eltérő megközelítéséből fakad. "A Magyar Nemzeti Bank dönt a kamatokról, nem a kormány. Nekünk volt véleményünk, de ezt egyszer elmondtuk, nem kell ismételni" – fogalmazott.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani "fogyasztásvezérelt" növekedés nem tartható fenn. A beruházások hamarosan átveszik a szerepet, például a CATL, a BYD és a BMW. Emellett a német gazdaság várható költségvetési ösztönzői is segíthetik a magyar exportot és ipart. 

Jövő évtől ismét ez lesz a motor és a várakozások szerint van esélyünk 2–3 százalék közötti növekedésre 

– nyomatékosította. De ezzel együtt is a gazdasági kilátások szempontjából a béke kérdése a legfontosabb, mert amíg nincs béke, nincs esély 3 százalék fölötti növekedésre. Szerinte a következő évben már mindenki 2 százalék fölötti növekedést vár, a magyar gazdaság "újra magára találhat".

Óriási hírt kaptak a nyugdíjasok a kormánytól: 8 százalékkal nőne a nyugdíj Magyarországon – már 2026-tól elindulhat a történelmi emelés
A kormány már dolgozik az ütemezésen, de feltételek nélkül nem lesz bevezetés: ehhez gazdasági erő és béke kell. A nemzetgazdasági miniszter szerint a 14. havi nyugdíj bevezetése reálértékben is emelné az idősek jövedelmét, de csak fokozatosan és fegyelmezett költségvetési keretek között valósulhat meg.

