GDP: Nagy Márton előre szólt, mi fog történni csütörtökön a magyar gazdasággal – lesz meglepetés

Csütörtökön érkezi a magyar gazdaság talán legfontosabb friss mérőszáma, a harmadik negyedéves GDP. Most Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter alaposan lehűtötte az ezzel kapcsolatos várakozásokat.

GDP: Nagy Márton előre szólt, mi fog történni csütörtökön a magyar gazdasággal / Fotó: Vémi Zoltán

Az Index felidézte, hogy a magyar gazdaság 2025 második negyedévében csak enyhén, 0,3 százalékkal bővült éves alapon, és 0,5 százalékkal negyedéves alapon. Így ugyan sikerült elkerülni a technikai recessziót, de növekedésről nem, inkább stagnálásról lehet beszélni. A magyar gazdaság növekedését leginkább

a szolgáltatások, különösen az infokommunikáció támasztják,

miközben az ipar és a mezőgazdaság fékező hatású volt (utóbbi 0,3 százalékponttal húzta vissza a GDP-t).

Az is kijelenthető, hogy a magyar gazdaságot egyedül a belső fogyasztás hajtja. A lapnak Nagy Márton most megelőlegezte, mire lehet számítani a csütörtöki GDP-adat publikálásakor.

GDP: Nagy Márton előre szólt, mi fog történni

Az idei harmadik negyedévre vonatkozó GDP-adatok tehát csütörtökön érkeznek, az Index megkérdezte a nemzetgazdasági minisztert, mire számít. Nagy Márton nem kertelt:

szerinte a harmadik és a negyedik negyedéves GDP-adatok várhatóan gyengébbek lesznek a piaci várakozásoknál.

Ennek fő oka az ipar és az építőipar gyenge teljesítménye. "Az ipar alakulása előre látható volt, hiszen a német ipar augusztusban nagyot esett. A járműiparban például 18,5 százalékos mínusz volt a csökkenés az előző hónaphoz képest. Ez nálunk is érezhetően visszafogta a növekedést" – érvelt. Az építőipar azonban még a vártnál is rosszabbul teljesített, itt valóban "meglepetésszerű csökkenés történt".

A fogyasztás viszont továbbra is kurblizza a gazdasági teljesítményt. A kiskereskedelmi forgalom 2-3 százalékos pluszban van, a teljes fogyasztásé ennél is nagyobb mértékű. Így összességében a GDP negyedéves alapon – vagyis a másodikról a harmadik negyedévre – stagnálást mutathat. Éves összevetésben, a tavalyi harmadik negyedévhez képest azonban

van esélyünk egy kisebb bővülésre, ami valahol 0,5 százalék körül alakulhat.

Nagy Márton egyúttal azt is jelezte, hogy a kormány nem változtat az éves GDP-előrejelzésén, illetve a vártnál kisebb növekedés sem jelentene problémát a költségvetésnek. Ugyanis nem önmagában a GDP a döntő, hanem a fogyasztás és a bérek alakulása is. Az áfa és a személyi jövedelemadó a vártnál jobban teljesítenek, ezért a bevételi oldal stabil marad.