Fúrt kutak Magyarországon: figyelmeztetett a miniszter a geotermikus energia miatt – "Vissza kell táplálni a vizet"

Ahhoz, hogy az ország energiaszuverenitása tovább erősödjön, a Magyarországon megtermelt napenergia tárolására és a geotermikus energia felhasználásának erősítésére van szükség Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint.

Magyarország geotermális adottságait jobban ki kell használni Lantos Csaba szerint / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

A napenergiát el kell tárolni

A tárcavezető erről Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) közgyűlésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján beszélt pénteken, felidézve, hogy 2010-ben Magyarországon még mindössze 300 darab, összesen 1,4 megawattnyi naperőműtelep működött. Ma 316 ezer naperőmű együttesen 8100 megawattnyi áramot termel.

Lantos Csaba szerint ekkora mértékű növekedést senki nem ért el a világon, és abban is világelső az ország , hogy a napelemek által megtermelt áram aránya 25 százalék a teljes megtermelt mennyiségből. Magyarország megelőzi ezzel Chilét és Görögországot, az import elektromos áram hányada pedig jelentősen, körülbelül 10 százalékkal csökkent.

Erről szól az energiaszuverenitás

– mondta a miniszter, aki közölte azt is: a megyei jogú városok vezetőivel arról tárgyaltak, hogy miként lehet olyan újabb beruházásokat végrehajtani, olyan szabályozást és támogatási rendszert kialakítani, amelyek például energiatárolók (akkumulátorok) telepítését segítenék. Ugyanis a naperőművek segítségével megtermelt 12 terawattóra áramból másfél terawattóra többlet, amit célszerűbb lenne a hálózatba táplálás helyett helyi akkumulátorokban eltárolni.

Ki kell használni Magyarország geotermális adottságait

A tárcavezető ezután azzal folytatta, hogy Magyarországnak kitűnőek a geotermális adottságai, „támogatjuk, hogy minél több geotermiát használjunk” úgy, hogy nemcsak kivesszük a fúrt kutakból a meleg vizet, hanem a lehűlés után visszatápláljuk.

Ez erősíti a körforgásos energiafelhasználást, mert fenntartható jövőt kell építeni, ahol kevesebb üvegházhatású gázt használunk, egy zöldebb világ pedig jobban élhető világ lesz.

Lantos Csaba a geotermikus energiában rejlő lehetőségekről egy nappal azután beszélt, hogy Zürichben úgy döntöttek, Budapest ad otthont az Európai Geotermikus Kongresszus (EGC) 2028-as, soron következő alkalmának, elismerve ezzel Magyarország elért eredményeit és kimagasló elkötelezettségét a területen, hiszen hazánk az első öt európai ország közé tartozik a közvetlen földhőhasznosításban.