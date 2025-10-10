Deviza
földhő
geotermikus energia
Svájc
Magyarország
földgáz

Bejelentés Svájcban: Európa elismerte Magyarországot, áttörés előtt a geotermikus energia – rohamtempóban váltja ki a földgázt, készülhetnek a települések

Budapest lesz az Európai Geotermikus Kongresszus 2028-as helyszíne, amely a legnagyobb európai geotermikus tudományos és ipari konferencia, több mint ezerkétszáz résztvevővel. A döntést Magyarország kiemelkedő földhőhasznosítási eredményei alapozták meg.
VG
2025.10.10, 13:59
Frissítve: 2025.10.10, 14:29

Budapest ad otthont az Európai Geotermikus Kongresszus (EGC) 2028-as, soron következő alkalmának – jelentették be 2025. október 9-én, a háromévente esedékes nívós konferencia idei zárónapján Zürichben. A helyszínválasztás Magyarország elért eredményeinek és kimagasló elköteleződésének elismerése is egyben, hiszen hazánk az első öt európai ország közé tartozik a közvetlen földhőhasznosításban.

Magyarország rendezi Európa legjelentősebb geotermikus rendezvényét
Fotó: Wikipedia

Az EGC több mint 1200 résztvevővel a legnagyobb európai geotermikus tudományos konferencia és ipari expó, ahol a szereplők mind szakpolitikai, mind piaci, mind akadémiai területről képviseltetik magukat a legújabb innovációk, tudományos és ipari fejlesztések megvitatása és kapcsolatépítés céljából.

A kongresszust először 1999-ben rendezték meg az 1996-os konferencia utódjaként, ami a 2003-ban Szegeden tartott második alkalom után huszonöt évvel tér vissza újra Magyarországra. Magyarország fővárosa mellett az EGC 2028 házigazdájának szerepéért öt másik európai pályázó – Dublin, Glasgow, Hága, Porto és Szófia – volt versenyben. 

A pályázatot a kongresszus szervezésében is közreműködő, a teljes európai szektort lefedő Európai Geotermikus Energia Tanács (EGEC) vezetősége bírálta el. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, az Energiaügyi Minisztérium és a Magyar Bányászati Szövetség alkotta konzorcium által benyújtott pályázat a legmagasabb elérhető pontszámmal nyerte el a rendezés lehetőségét.

A döntéshozatalkor a pályázatot egységesen támogató hazai geotermikus szektor, a nemzeti földhőpiac jelenlegi helyzete és kilátásai, valamint a további fejlődés magas fokú kormányzati, szakpolitikai támogatása is Magyarország mellett szólt.

Magyarország éllovas a régióban

Magyarország már most a régió vezető országának számít a mintegy 1,1 gigawatt beépített geotermikus teljesítménnyel. A Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján, a geotermikus fejlesztéseknek köszönhetően 2035-ig évente akár egymilliárd köbméter földgáz kiváltása is megvalósulhat. Az engedélyezési rendszer megújításának és a pénzügyi ösztönzőknek köszönhetően további gyors ütemű bővülésre lehet számítani. 

Az előttünk álló időszakban a települési és távfűtési kapacitás a duplájára, az áramtermelő képesség a tíz-hússzorosára nőhet. A 2028-as budapesti kongresszus lehetőséget teremt az első eredmények összegzésére, bemutatására, emellett szolgálja Magyarország régiós és európai szerepének erősítését, a hazai vállalatok nemzetközi piacra lépésének felgyorsítását és a magyar kutatók eredményeinek megismertetését is.

Mennyibe kerülnek a lakosság által kedvelt hőszivattyúk? – pontos a kép!

A háztartások, lakóközösségek és vállalkozások szintjén az energiabiztonság fontos eszköze az önálló energiatermelés. Magyarországon e téren a napelemeken van a hangsúly, de terjed a föld hőjének hasznosítása is. A Világgazdaság most friss hőszivattyúárakat közöl a Hőszivattyú Portáltól kapott információ alapján. A piacfelmérés a lakossági igényekre összpontosított.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

