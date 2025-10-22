Deviza
GKI konjunktúraindex
Magyarország
GKI
gazdaság

13 havi csúcson a bizalom: optimisták a hazai gazdasági szereplők – már a bővítésen van a fókusz

A GKI októberi felmérése szerint a magyar üzleti szektor és a fogyasztók is kissé bizakodóbbak lettek, a konjunktúra index tizenhárom havi csúcsra ért. A cégek foglalkoztatási hajlandósága kissé javult, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás viszont nem változott az előző hónaphoz képest.
VG
2025.10.22, 12:24
Frissítve: 2025.10.22, 12:31

A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint októberben az üzleti szektor és a fogyasztók is kissé derűsebb várakozásokat fogalmaztak meg, mint szeptemberben. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő 1 ponttal, tizenhárom havi csúcsára emelkedett – közölte a GKI.

A,Lone,Male,Warehouse,Worker,,Seen,From,Behind,,Walks,DownJavult az üzleti és fogyasztói bizalom Magyarországon – Tizenhárom havi csúcson a GKI konjunktúra indexe októberben
Fotó: BigBlues / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Október a harmadik olyan egymást követő hónap, amikor a GKI üzleti bizalmi indexe a megelőző hónaphoz képest emelkedett. Ugyan az ipari és az építőipari bizalmi index alig változott szeptemberhez képest, de a kereskedelmi 3, a szolgáltatói mutató pedig 2 ponttal emelkedett. Az ipari index tizenhat, a kereskedelmi tizenhárom, míg a szolgáltatói tizenkét hónapja nem járt ilyen magasan. 

A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor. A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest enyhén javult. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt.

A leginkább optimista szektor az üzleti szolgáltatások, itt a létszám bővítését tervezők aránya némileg meghaladja az elbocsátásokra készülőkét. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága októberben minden ágazatban érezhetően javult. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, a kereskedő és a szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja.

Forrás: GKI

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus és szeptember után októberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-a készül.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke októberben kismértékben, bő 1 ponttal volt magasabb, mint szeptemberben, de e mutató így is tizennégy havi csúcsára ért fel. Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése alig változott, de a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások érezhetően javultak szeptemberhez képest.

Az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének értékelése nem változott. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése az előző havinál kedvezőbb lett. A lakosság inflációs várakozása csökkent, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás az év kilencedik hónapjához képest javult.

