13 havi csúcson a bizalom: optimisták a hazai gazdasági szereplők – már a bővítésen van a fókusz

A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint októberben az üzleti szektor és a fogyasztók is kissé derűsebb várakozásokat fogalmaztak meg, mint szeptemberben. A kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő 1 ponttal, tizenhárom havi csúcsára emelkedett – közölte a GKI.

Fotó: BigBlues / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Október a harmadik olyan egymást követő hónap, amikor a GKI üzleti bizalmi indexe a megelőző hónaphoz képest emelkedett. Ugyan az ipari és az építőipari bizalmi index alig változott szeptemberhez képest, de a kereskedelmi 3, a szolgáltatói mutató pedig 2 ponttal emelkedett. Az ipari index tizenhat, a kereskedelmi tizenhárom, míg a szolgáltatói tizenkét hónapja nem járt ilyen magasan.

A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor. A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest enyhén javult. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt.

A leginkább optimista szektor az üzleti szolgáltatások, itt a létszám bővítését tervezők aránya némileg meghaladja az elbocsátásokra készülőkét. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága októberben minden ágazatban érezhetően javult. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, a kereskedő és a szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja.

Forrás: GKI

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus és szeptember után októberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-a készül.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke októberben kismértékben, bő 1 ponttal volt magasabb, mint szeptemberben, de e mutató így is tizennégy havi csúcsára ért fel. Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése alig változott, de a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások érezhetően javultak szeptemberhez képest.