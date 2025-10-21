Büszkeség: a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója lett a Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség alelnöke

A Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE) tagsága és az alelnöki megbízatás fontos szakmai elismerés, amely új lehetőségeket nyit a Gránit Bank és Magyarország számára a régió pénzügyi és innovációs életében – közölte a Gránit Bank vezérigazgatója.

A Gránit Bank már évek óta sikert sikerre halmoz / Fotó: Gránit Bank

A Gránit Bank nemzetközi vizekre evez

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, már mint a BACEE alelnöke beszédében hangsúlyozta:

Célunk, hogy tudásunkkal és digitális banki tapasztalatainkkal hozzájáruljunk a közép- és kelet-európai pénzügyi szektor fejlődéséhez.

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, határon átnyúló banki szolgáltatásokat is nyújtó Gránit Bank 2025. október 21-től a BACEE tagja. A szervezet célja a közép- és kelet-európai tagbankok közötti együttműködések és szakmai kapcsolatok erősítése, valamint a tudásmegosztás és a legjobb gyakorlatok elterjesztése a régióban.

A Gránit Bank számára a csatlakozás új távlatokat nyit nemzetközi üzleti kapcsolataiban, és lehetőséget teremt arra, hogy még aktívabban részt vegyen a régió pénzügyi és innovációs életében. Hegedüs Éva alelnöki szerepe tovább erősíti a magyar bankrendszer és a térség meghatározó pénzügyi szakmai közössége közötti együttműködést.

A rendszeres eredmények meghozták a sikert

Ahogy korábban megírtuk, a gyakorlatilag fiókok nélkül működő pénzintézetet szeptember elején két elemző is vételre ajánlotta, miután a bank minden idők legmagasabb féléves eredményéről számolt be.

Ugyanis 11,6 milliárd forint adózás előtti eredményt termelt, közel 20 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi időszakot, és 40 százalékkal felülmúlva az előző félévi értéket.

A közölt eredmények alapján pedig az MBH Befektetési Bank megerősítette a Gránit Bank részvényeinek 17 063 forintos, az Equilor pedig a maga 18 306 forintos célárfolyamát, és mindketten fenntartották vételi ajánlásukat a papírra.

A pénzintézet részvényeivel tavaly december 23-án kezdtek kereskedni a BÉT Standard kategóriájában, az első ügyleteket 15 890 forinton kötötték a részvényeire.