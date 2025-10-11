Deviza
Megtette a várva várt bejelentést a MÁV: hiába nincs uniós pénz, megindult a közbeszerzés – érkezhetnek a svájci vonatok, ideje megismerni a magyaroknak a GTW-t

A MÁV tovább folytatja a fejlesztéseket, 93 vonat érkezhet a magyar vasútra. Biztosat egyelőre nem lehet mondani, de könnyen lehet, hogy a Stadler GTW vonatairól van szó.
VG/MTI
2025.10.11., 06:20
Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Az uniós források átmeneti hiánya ellenére is folytatja a MÁV-csoport a fejlesztéseket és 93 darab használt, de jó állapotú villamos motorvonat beszerzésére indította meg az eljárást – erről a céget vezető Hegyi Zsolt egy pénteki Facebook-bejegyzésben számolt be.

GTW, MÁV, vonat
GTW: ezeket a svájci vonatokat vehet meg a MÁV? / Fotó: Shutterstock

A MÁV-csoport arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek lehetővé teszik mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az új bérletekre épülő tarifareformmal először olcsóbbá tették az utazást, az újabb intézkedésekkel pedig az a céljuk, hogy fokozatosan jobbá is tegyék.

A további intézkedéseknek része a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szerzünk be.

Ez a program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével.

Lázár János kilobbizta a pénzt

Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig arról írt szintén a Facebook-oldalán, hogy a kormány segíti a motorvonatok beszerzését, ugyanis arról döntött, hogy forrást biztosít a beszerzésre.

A miniszter bejegyzésében kitért rá, hogy a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített neki abban, hogy újabb forrásokat tudjon kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.

Az elmúlt évben fürkészeket küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket. Sikerrel jártak. Van több jó ajánlatunk! – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: előterjesztésére a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére.

Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk

– húzta alá.

GTW-vonatokat vehet a MÁV Svájcból?

A nyáron és a múlt hónapban is arról szóltak a hírek, hogy a MÁV svájci vonatokat vásárolhat a svájci Thurbo regionális vasúttársaságtól, méghozzá a Stadler által gyártott GTW típusból, amelyekből 2003 és 2013 között 95 darab készült el.

Fontos, hogy az eddigi kommunikációból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan milyen típusú vonatok és honnan érkezhetnek, de lehet rá esély, hogy a GTW-flottáról van szó. A műszaki adatok alapján a Stadler GTW vonatai

  • körülbelül 63 tonna súlyúak,
  • nagyjából 38 méter hosszúak,
  • teljesen légkondicionáltak és akadálymentesek.
  • A járművek maximális sebessége 140 kilométer per óra.

A magyar utazóközönség számára nem ismeretlenek a Stadler vonatai, a MÁV és a GYSEV flottájában is évek óta találkozhatunk velük a Kiss és a Flirt motorvonatok révén. A GTW-k külsőleg és felszereltségében is nagyon hasonlítanak az itthon már megismert szerelvényekhez.

Egyébként a Thurbo svájci vasúti társaságnál azért szabadul fel ez a kontingens, mert már megrendelte és a tervek szerint 2026-tól meg is ékeznek hozzá a Flirt Evo vonatok, amelyek első ránézésre szintén nem sokban különböznek az elődtől. Valamivel tágasabb belső terekkel rendelkezik, valamint több helyet biztosít a kerékpáros és a mozgáskorlátozott utasok számára.

