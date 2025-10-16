Órákon belül új, legendás amerikai gyorsétterem nyílik Magyarországon, itt lesz az első üzlete: azonnal háborút indítottak ellene - az egyik legnagyobb riválisa inkább ingyen adja az ételt

A Popeyes első hazai egysége októbertől a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyílik meg. A hírt a csirkés gyorsétterem Instagram-oldalán erősítették meg – írja az IN.

A Popeyes gyorsétteremlánc első hazai egysége októbertől a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyílik meg / Fotó: NeydtStock / shutterstock 8illusztráció)

A New Orleans-i gyorsétterem különlegessége, hogy minden csirkés ételüket cajun fűszerkeverékben pácolják a kirántás előtt, így egészen más ízvilágot kínálnak a KFC-hez képest. 2019-ben ráadásul egy egyedi csirkés szendvicset dobtak a piacra, amit sokáig óriási kereslet övezet, ráadásul azóta is a gyorséttermek piacának egyik legmeghatározóbb lépéseként tekintenek rá.

A budapesti nyitás nemcsak a magyar célközönségnek jelent nagy lépést, hanem a gyorétteremlánc európai terjeszkedésében is fontos mérföldkőnek tekinthető.

A Popeyes az utóbbi években több országban is megnyitotta kapuit, így Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Csehországban és Olaszországban.

"Az ősszel megnyíló budapesti étterem a Popeyes történetének első fejezetét jelenti Magyarországon. Meggyőződésünk, hogy a márka gyorsan belopja majd magát a helyiek szívébe, és az érdeklődők hamarosan az ország számos pontján élvezhetik majd a gyorsétterem kínálatát" – mondta korábban Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezetője.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy kizárólagos megállapodást kötöttek a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről, amit az 1990-ben alapított vállalat, a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, mint a márka kizárólagos fejlesztője és üzemeltetője Magyarországon. A cég több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátóiparban.

„Örömmel folytatjuk az európai terjeszkedését és hozzuk el ikonikus, Louisiana-stílusú csirkénket a magyar vendégeknek. A Popeyes világszerte elismerést vívott ki magának egyedülálló New Orleans-i örökségével, merész ízvilágával és különleges éttermi élményével. A hazai piacon a tapasztalt, több évtizedes múlttal rendelkező The Fusion Group Zrt.-vel kialakított partnerségünk pedig csak megerősít bennünket abban, hogy rövid időn belül Magyarországon is a vendégek egyik új kedvencévé válik” – mondta Renato Rossi, a Popeyes anyavállalatának, az RBI EMEA-nak elnöke.