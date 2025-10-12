Új gyorsforgalmi út jön létre az ország északkeleti felében

Már közel kész pályát tudott filmezni az első 10 kilométeren a Magyar Építők stábja az M49-es épülő szakaszán. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka-Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak. Mint írják, Az M3-ashoz közelebbi szakaszon már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást tudtunk rögzíteni.
A beszámoló szerint, a nyugatabbra eső területeken ugyanakkor az aszfaltozás látványos képeit tudtuk megörökíteni - a szakaszos előrehaladás miatt ugyanis a különböző részek eltérő fázisban tartanak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása terv szerint jövő ősszel zárul.
Az M49-es autóút Románia felé haladva, Csengeren át, az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között teremt új közlekedési kapcsolatot. Az első ütemében kivitelezés alatt lévő és a határ előtti szakaszon tervezett autóút építését az M3-as autópálya Vásárosnaményig való 2013-as meghosszabbítása tett lehetővé.
Korábban megírtuk, hogy az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések között, a 7+700 és 10+200 kilométerszelvények közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát 2025. szeptember 15-től ideiglenesen forgalomba helyezték, 2-szer 1 sávos forgalmi rendben. Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható.
Tizenöt évvel ezelőtt kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert – közölte korábban Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott sajtótájékoztatón. A következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.
