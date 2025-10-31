Tavalyi áron várható idén a karácsonyi hal

Az Origo a karácsonyi halszezon nyitánya kapcsán arról ír, hogy a magyarok halfogyasztása még mindig elmarad az uniós átlagtól: egy főre számolva 7-8 kilogramm biztosan kívánatos lenne, de még mindig csak átlagosan 6,7 kilogrammot tesz ki, igaz, ez 1 kilogrammos növekedés a 2013-as értékről. A MA-HAL ugyanakkor azt jelezte, hogy a tógazdaságok a karácsonyi előtti időszakra időzítik a nagyszabású lehalászásokat, és bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre – sokan nem tudták üzemi szintre feltölteni halastavaikat –, a szervezet szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll a fogyasztók rendelkezésre.

Teherautókon elhelyezett kádakba öntik a halakat a fonyódi halastavak lehalászása során idén októberben – elkezdődött az őszi lehalászás a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halastavaiban, a kifogott háromnyaras pontyokat több helyszínen engedik a Balatonba / Fotó: Vasvári Tamás / MTI (illusztráció)

Tavalyi áron lesz idén karácsonyi hal

A lap a szervezet tájékoztatása alapján arról ír, hogy a hazai fogyasztók a tavalyi árszintre számíthatnak az étkezési célú halak kiskereskedelmi árainál. Ezt annak ellenére jelenti ki a MA-HAL, hogy a termelők és a boltok fenntartási költségei jelentősen növekedtek. A szakmaközi szervezet szerint a cél az, hogy a fogyasztó a tavalyihoz hasonló áron jusson hozzá a kiváló minőségű magyar haltermékekhez.

A MA-HAL irányárakat is közzétett, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek. A kilogrammonkénti árak a mostani prognózis szerint az alábbiak:

Élő ponty: 2000–2500 forint

Pontyszelet: 3500–4500

Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 forint

Szürkeharcsafilé: 7000–9000 forint

Busaszelet: 1500–2000 forint

A szervezet egyúttal ismét felhívja a figyelmet a hazai hal fogyasztásának nemzetgazdasági és környezeti előnyeire is.

Az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is mind nagyobb figyelem fordul a haltermelésre és az akvakultúrára, részben a természetes és a mesterséges élőhelyeket egyaránt érintő ökológiai kihívások miatt, ám összefüggésben azzal, hogy a halfogyasztás kedvező élettani hatásai mellett folyamatosan jelennek meg tudományos bizonyítékok, ami hozzájárul a fogyasztott mennyiség növekedéséhez. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének 2024-ben kiadott jelentése szerint 2022-ben rekordot döntött a globális halászat és a haltenyésztés, és közben lezajlott egy elképesztő fordulat: az akvakultúra kibocsátása nagyobbra nőtt, mint a világ halászati kibocsátása. A dokumentum szerint a globális összkibocsátás 2022-ben elérte a 223,2 millió tonnát, ami 4,4 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.