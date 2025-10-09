Deviza
Szja-mentesség a háromgyermekes anyáknak – elárulták, hányan kapják meg az adókedvezményt

Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. A kedvezmény már októbertől igényelhető, a nyilatkozatot a munkáltatónál vagy a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül lehet leadni.
VG/MTI
2025.10.09, 13:58
Frissítve: 2025.10.09, 14:45

Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen Hankó Balázs családügyi miniszter minőségében a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán adott beszámolót.

Szja-mentesség a háromgyermekes anyáknak – elárultak, hányan kapják meg az adókedvezményt

Fotó: Vagengeim / shutterstock
Szja-mentesség a háromgyermekes anyáknak – elárultak, hányan kapják meg az adókedvezményt / Fotó: Vagengeim / shutterstock

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a mentességet igényelni kell, 

munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.

A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan. A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

Az adóhivatal annak érdekében, hogy minden érintett édesanya időben értesüljön a lehetőségről, tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak, összefoglalva a legfontosabb tudnivalókat a kedvezmény igénybevételéhez. Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat:

  • vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, 
  • vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás.

Fontos lépés a családpolitikában az, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, január 1-jétől pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni – jegyezte meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely továbbá elmondta, hogy a kormányülésen volt szó a minimálbér emelésről is, miután a munkáltatók újratárgyalnák a tavalyi megállapodást. „Az elmúlt évek gyakorlata változatlan, van egy célja a kormánynak, ha a munkaadók és munkavállalók megegyeznek, akkor a kormány ezt a megállapodást elfogadja” – fogalmazott Gulyás.



