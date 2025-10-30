Lerántották a leplet: ez a siker kulcsa a hazai vállalatok számára – visszafelé sülhet el a gyors növekedés

A hazai vállalatok növekedési esélyei az extenzív modell helyett a működési hatékonyságon múlnak, az Equilor Corporate Advisory kutatása szerint pedig a következő évek nyertesei azok lesznek, akik tudatosan mérik és fejlesztik a vállalati folyamatokat, különösen az értékesítés és a HR területein.

Az Equilor Corporate Advisory szerint a hazai vállalatok sikere a jövőben nem a gyors növekedéstől, hanem a hatékony működéstől függ / Fotó: BigBlues / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az európai, így a magyar gazdaság növekedési kilátásai mérséklődtek, a strukturális problémák pedig középtávon lassítják a kilábalást.

Ebben a környezetben a hazai cégek számára az extenzív, volumenalapú növekedés kevésbé hoz eredményt: a jövő sikere a működés minőségén múlik.

Az Equilor Corporate Advisory felmérése 50 hazai közép- és nagyvállalatot vizsgált, hogy feltárja, mely területeken akad el a hatékonyság, és milyen fejlesztések hozhatják a legnagyobb előnyt.

A kutatás hat fő funkcionális területre fókuszált: értékesítés, HR, operáció, IT, pénzügy, valamint beruházások és stratégiai folyamatok.

Vakfoltok nehezítik a hazai vállalatok növekedését

A felmérésből kiderült, hogy az értékesítés és az emberi erőforrások jelentik a legnagyobb kihívást. Bár a cégek jól ismerik ügyfeleiket, a marketing-, CRM- és ösztönző rendszerek gyakran nem működnek kellő hatékonysággal. Az új ügyfél-akvizíciót hátráltatja a stratégiai tervezés hiánya, a motivációs problémák és az elavult technológia, ami alacsonyabb teljesítményt és mérhetetlen eredményeket gerjeszt.

A HR területén az adminisztráció alacsony szintű automatizáltsága és a KPI-alapú értékelés hiánya okozza a legnagyobb gondot. Bár a munkavállalói elégedettségre és képzésre figyelnek, a vezetők nem kapnak valós idejű visszajelzést, így a motiváció nem épül rendszerszinten.

Az automatizáció hiánya, a manuális folyamatok és az infrastruktúra hiányosságai az operációs területen is visszafogják a hatékonyságot.

A beruházások és projektkivitelezés terén a tervezés szintje kiemelkedő (82 százalék), de a kivitelezésnél már csak 67 százalékos felkészültséget mértek, elsősorban az idő- és költségigény alábecslése, valamint a humán kapacitáskorlátok miatt. Az ERP-rendszerek bevezetése sem pusztán IT-kérdés: ha a folyamatok nincsenek szabványosítva, az erőforrásokat alábecsülik, a képzés hiányos, a menedzsment elköteleződése pedig gyenge, a rendszer nem hozza a várt előnyöket.