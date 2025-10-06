A drágulásvonaton nincs fék: itthon soha nem drágított ekkorát az HBO Max, mint most

Drágul az egyik legnépszerűbb streamingplatform: novembertől több ezer forinttal többet kell fizetni az HBO Max-előfizetésért. A Warner Bros. Discovery szolgáltatója „az előfizetést érintő változásokról” beszél, de a valóság ennél egyszerűbb – átfogó áremelés jön, amely minden csomagot érint, a haviakat és az éveseket egyaránt.
A Standard csomag havi díja 2790 forintról 3490 forintra nő, míg a Prémium csomag 3890-ről 4590 forintra emelkedik. Ez 25-30 százalékos áremelést jelent, ami az HBO Max hazai történetének eddigi legnagyobb díjmódosítása.
Az éves konstrukciók is követik a drágulást:
Akik korábban – például az HBO GO-ról váltáskor – kaptak örök 33 százalékos kedvezményt, azoknál is módosul a díj: 1850 forintról 2290 forintra nő a havidíj.
A változás 2025. november 6-tól lép életbe minden meglévő előfizetőnél.
Az addigi számlázási ciklusokban még a régi díjak érvényesek, de új előfizetés vagy csomagváltás esetén már most is az emelt díjat kell fizetni.
Az HBO Max áremelése nem egyedi eset: 2025-ben gyakorlatilag minden nagy streamingplatform korrigálta az árait. A szolgáltatók a növekvő tartalomgyártási költségekre, az inflációra, valamint a globális konszolidációs nyomásra hivatkoznak. A Warner Bros. Discovery az utóbbi hónapokban több piacon is árat emelt, miközben a „Max” név 2024-es bevezetése után idén nyáron visszaváltotta a márkát HBO Maxra.
A streamingpiacon 2024 végétől 2025-ig szinte minden szolgáltató emelt – néhol akár több lépcsőben is. A Netflix 2024 augusztusában hajtott végre áremelést Magyarországon:
A cég azzal indokolta a lépést, hogy továbbra is finanszírozni kívánja a saját gyártású sorozatait és filmjeit, például a Squid Game (Nyerd meg az életed) 2. évadát vagy a A 3-test-probléma (3 Body Problem) folytatását.
Az Apple 2024 novemberében emelt: a havidíj 1990 forintról 2790 forintra nőtt. A vállalat a döntést a produkciós költségek emelkedésével és a tartalomkínálat bővülésével magyarázta. Az Apple TV+ kínálata az utóbbi időben jóval erősebb lett – többek közt a Severance és a Foundation új évadai érkeznek a platformra.
A Disney+ 2025 júniusában módosította az árait, amikor több országban bevezette a hirdetéses előfizetést is (Magyarországon ez még nem elérhető). Nálunk az új csomagstruktúra így alakult:
Az áremeléshez új funkciók is társultak – például a 4K felbontás és a Dolby Atmos hang csak a Prémium csomagban érhető el. A Disney most az államokban is nagyot emel, ami most már a negyedik egymást követő év, hogy a Disney árat emel. Amikor 2019-ben elindult a platform, még 6,99 dollárért kínálták a havidíjat – azaz bő öt év alatt majdnem megháromszorozódott az ár.
A streaming világában 2025-re lezárult a „filléres szórakozás” korszaka, és megkezdődött a profitra optimalizált árazás ideje. Az előfizetőknek így egyre tudatosabban kell mérlegelniük, melyik szolgáltatás éri meg és mikor. Egy dolog azonban biztos: olcsóbb nem lesz.
