Nagy bejelentést tett a MÁV-vezér: végre lecserélik az 50 éves szerelvényeket, ez most már biztos - megvan a pontos dátum, mikor és hol állnak forgalomba

Megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása – írta a Facebookon Hegyi Zsolt MÁV-vezér.

Hegyi Zsolt: indul a HÉV járműcsere / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A bejegyzés szerint a jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonni a forgalomból. „Ezért olyan fontos hír, hogy elindíthattuk 54 db, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsony padlós HÉV-szerelvény beszerzését. Az első 18 db új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Az első 18 jármű legkésőbb 2029. december 31-ig munkába is kell álljon. Ez azt jelenti, hogy 4 éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzelfoghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak” – írta.

Elöregedtek a szerelvények

Közhelyszámba megy, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják az utasokat. Ezeket

a motorkocsikat zömében még az NDK-ban gyártották, de jócskán túlélték a berlini fal leomlását is.

„Bár tiszteletet ébresztő megbízhatósággal és strapabírással dolgoznak (a HÉV menetrendszerűsége 99 százalék feletti!), már régen nyugdíjba küldtük volna őket, ha tehetjük. De nem tehettük, mert az elmúlt évek járműbeszerzési kísérletei különböző – a MÁV csoporton kívül álló – okokból eredmény nélkül zárultak. Így egyetlen lehetőségünk maradt: a HÉV-járművek élettartamának meghosszabbítása. Hatékonyabb karbantartással és tudatos (sőt, tudományos: például a Műegyetemmel közösen kidolgozott!) felújítási gyakorlattal elértük, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható a legyen a megszokott és kifejezetten erős menetrendi kínálat. Ez azonban csak átmeneti megoldás volt” – ismertette bejegyzésében Hegyi Zsolt.