Lezárások hazánk legfontosabb gyógyfürdőjénél: a nyitvatartást és a látogatók számát is korlátozzák – nem lehetett tovább várni

A Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő közleménye szerint november 3-tól jelentősen változik a Tófürdő működése: a vendégek ezentúl kizárólag az Ady utca felől, a Festetics Fürdőházon keresztül léphetnek be, és csak a szabadtéri részeket használhatják. A központi épületet, az A épületet, valamint a hozzá tartozó teraszokat és a tó északi vízfelületét lezárják.

November 3-tól műszaki előkészítő munkálatok miatt korlátozzák a hévízi Tófürdő látogatását / Fotó: NurPhoto via AFP

A korlátozás idején a Festetics Fürdőház, a terápiás részleg, a Kinesio-lab, a wellnessrészleg, valamint a Vitál Bár és a Medio Büfé közötti pihenőterek maradnak látogathatók.

A Tófürdő területén egyidejűleg létszámkorlátot is bevezetnek szem előtt tartva a vendégek biztonságát és a munkálatok zavartalan haladását.

A mozgássérült vendégek számára külön koedukált öltözőt nyitnak a Festetics Fürdőházban, a szabadtéri ülőmedencénél pedig betegbeemelő lift segíti a bejutást.

A lezárások hátterében a fürdő műszaki előkészítő munkálatai állnak. Mint ismeretes, a tó központi, ikonikus épületrészét korábban statikai problémák miatt le kellett zárni. A 2024 őszén végzett mérések kimutatták, hogy az épületet tartó cölöpök károsodtak: a tó aljából feltörő gyógyvíz és gázok hosszú távon meggyengítették a szerkezetet.

Megújul a hévízi Tófürdő

A kormány a nyáron 381 millió forint támogatást ítélt meg a Tófürdő ideiglenes fedett szigetfürdőjének kialakítására, amellyel a tavasz óta bezárt tavi fürdőépületet váltják ki. A mostani műszaki előkészítés ennek a projektnek a része.

A gyógyfürdő üzemeltetői hangsúlyozták: a terápia- és wellnessrészlegek novembertől hosszabbított nyitvatartással működnek, hogy a vendégek a korlátozások ellenére is igénybe vehessék a gyógykezeléseket és a pihenési lehetőségeket.

A hévízi tó – a világ legnagyobb természetes gyógytava – évente több százezer látogatót vonz. A mostani lezárások átmenetiek, de a rekonstrukció kimenetele kulcsfontosságú lesz a magyar turizmus egyik legfontosabb helyszínének jövője szempontjából.