Olyanra készül egy tiszavasvári gyár, amire nincs példa a világon
A világon egyedülálló és már sikert is felmutató kísérletről számolt be a Wienerberger Zrt. A társaság a Miskolci Egyetemmel összefogva teljes mértékben hidrogénnel váltaná ki a földgázt a tiszavasvári téglagyárában. Kedvező tapasztalatok esetén – ezek pedig már gyűlnek – más gyárai is átvennék az új technológiát.
Bizonyított a hidrogéntechnológia
A cég közleménye szerint az egyetem mellett a németországi Scharr-TEC GmbH égőgyártó vállalat a kísérlet harmadik kulcsfigurája. A várt eredmény már meg is született: a téglagyár gyorsszárító berendezésében sikerrel szárították ki a kerámiát égetés előtt kizárólag hidrogénnel. Laborkörülmények között már ki is tudták égetni a téglát tisztán hidrogénnel. „A kísérletek eredményei alapján új lendületet kaphat a földgáz kiváltása a kerámiaiparban, ami a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkenést eredményezheti” – olvasható.
A korábbi kísérletek még 25 százalékos hidrogénkeverési aránnyal folytak. A megoldás azért különösen értékes, mert
- nem kell hozzá teljesen új berendezéseket használni,
- elég átalakítani a meglévő infrastruktúrát.
- Ez jelentős költségmegtakarítást jelent
– idézi a közlemény Vaskó Pétert, a Wienerberger országos termelési vezetőjét.
Jönnek az újabb kísérletek
A kísérletekhez speciális átalakításon estek át a laborkemence égői, az elkészült egyedi mintatéglák minősége viszont nem változott. A hidrogén-infrastruktúra további bővítésével a vizsgálatok széles skálája végezhető el, ami felgyorsíthatja a teljes gyár átállását belátható időn belül.
A következő fázisban elindulnak a laboratóriumi sorozatgyártási kísérletek, amelyeket később ipari környezetben végzett tesztek követnek. A Wienerberger a tiszavasvári gyár után idővel más magyarországi és nemzetközi telephelyein is használná a technológiát.