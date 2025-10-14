Deviza
Olyanra készül egy tiszavasvári gyár, amire nincs példa a világon

Osztrák szakmai profizmus, magyar tudományos ismeret és német innováció állt össze egy ambiciózus terv megvalósítására. A cél az, hogy a Wienerberger földgáz helyett kizárólag hidrogént használjon energiahordozóként a téglagyártásban. Az első eredmények már megszülettek. 
VG
2025.10.14., 20:00

A világon egyedülálló és már sikert is felmutató kísérletről számolt be a Wienerberger Zrt. A társaság a Miskolci Egyetemmel összefogva teljes mértékben hidrogénnel váltaná ki a földgázt a tiszavasvári téglagyárában. Kedvező tapasztalatok esetén – ezek pedig már gyűlnek – más gyárai is átvennék az új technológiát.

hidrogén
Kicsit átalakították a téglagyár rendszerét, és már jöhet is a hidrogén / Fotó: Wienerberger

Bizonyított a hidrogéntechnológia

A cég közleménye szerint az egyetem mellett a németországi Scharr-TEC GmbH égőgyártó vállalat a kísérlet harmadik kulcsfigurája. A várt eredmény már meg is született: a téglagyár gyorsszárító berendezésében sikerrel szárították ki a kerámiát égetés előtt kizárólag hidrogénnel. Laborkörülmények között már ki is tudták égetni a téglát tisztán hidrogénnel. „A kísérletek eredményei alapján új lendületet kaphat a földgáz kiváltása a kerámiaiparban, ami a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkenést eredményezheti” – olvasható. 

A korábbi kísérletek még 25 százalékos hidrogénkeverési aránnyal folytak. A megoldás azért különösen értékes, mert

  • nem kell hozzá teljesen új berendezéseket használni,
  • elég átalakítani a meglévő infrastruktúrát.
  • Ez jelentős költségmegtakarítást jelent

– idézi a közlemény Vaskó Pétert, a Wienerberger országos termelési vezetőjét. 

Jönnek az újabb kísérletek

A kísérletekhez speciális átalakításon estek át a laborkemence égői, az elkészült egyedi mintatéglák minősége viszont nem változott. A hidrogén-infrastruktúra további bővítésével a vizsgálatok széles skálája végezhető el, ami felgyorsíthatja a teljes gyár átállását belátható időn belül. 

A következő fázisban elindulnak a laboratóriumi sorozatgyártási kísérletek, amelyeket később ipari környezetben végzett tesztek követnek. A  Wienerberger a tiszavasvári gyár után idővel más magyarországi és nemzetközi telephelyein is használná a technológiát.

 

