Nincs sok idő hátra: péntek este döntenek Magyarországról, kritikus órák következnek – erre kell készülni

Este 10 órakor kezdetét veszi a hitelminősítések idei második felülvizsgálati köre, ami Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú. Elsőként a Standard and Poor’s jelenti be a hazánkra vonatkozó friss minősítését. Ha az S&P leminősíti a szuverén magyar államadósságot, akkor gazdaságunk visszacsúszik a befektetésre nem ajánlott kategóriába. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők szerint azonban nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv.

„A legtöbb érv amellett szól, hogy nem várható leminősítés, de a kormányzatnak meg kell győznie a hitelminősítőt, hogy a kampány során sem szaladnak majd el a kiadások” – emelte ki Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A szakértő emlékeztetett rá, hogy áprilisi hitelminősítése során a Standard and Poor’s már okozott egy kellemetlen meglepetést azzal, hogy negatív kilátással látta el a magyar államadósságot. Ez azért is veszélyes, mert ennél a hitelminősítőnél van a magyar besorolás a legalacsonyabb szinten, épp csak a befektetésre ajánlott kategória alján.

Regős a következő tényezőket vette sorra:

A költségvetési hiány az igencsak kedvező második negyedéves adat fényében nem indokol leminősítést.

A külső kereslettel sok mindent nem tudunk tenni, talán valami minimális javulás van benne, de többnyire kedvezőtlen továbbra is.

A vámháborút is kívülről szemléljük – itt sikerült az Európai Uniónak és az Amerikai Egyesült Államoknak megállapodást elérniük, persze ez nem az EU számára kedvező, de legalább van.

Uniós forrásvesztés: itt tulajdonképpen sem előre- sem visszalépés nem történt, ez inkább kedvezőtlen így.

Hibás monetáris politikai döntések: ez nem áll fenn, az új jegybanki vezetés megfontolt, stabilitásorientált gazdaságpolitikát folytat, amint ez a forint árfolyamán is látszik.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője is azon az állásponton van, hogy nem várható leminősítés. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy áprilisban a hitelminősítő az idei költségvetési hiányra akkor 4,5 százalékos előrejelzést adott.