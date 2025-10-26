Az év végi bér- és adótervezési időszakban a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a költségek optimalizálására, ebben pedig a távmunka és a hibrid munkarend jogi és adózási kérdései is kulcsszerepet játszanak – hívják fel a figyelmet a Niveus szakértői legfrissebb elemzésükben. Továbbra is fontos szempont a hibrid munkavégzés és a home office a magyar munkavállalók körében.

Home office: akár több tízezer forint ütheti a markát annak, aki figyel erre a trükkre

A távmunkavégzés a Munka Törvénykönyvében szabályozott, atipikus foglalkoztatási forma. A munkavállaló a munkáltató telephelyétől elkülönülten – jellemzően otthonról – dolgozik, akár teljes munkaidőben, akár részben. Ezzel szemben a hibrid munkarend; bár a gyakorlatban egyre elterjedtebb, nem jogi kategória, hanem munkaszervezési megoldás, amelyben a dolgozó bizonyos napokon az irodában, máskor otthon végzi feladatait.

Sok vállalatnál a hibrid munkarend már bevett gyakorlat, de jogi értelemben ez csak akkor válik valódi távmunkává, ha a felek ezt írásban, a munkaszerződésben is rögzíti

– mondja Bartók Szandra, a Niveus bérszámfejtési menedzsere. A szakértő szerint emiatt több cégnél érdemes újragondolni a munkaszerződéseket és a belső szabályzatokat is, hogy megfeleljenek a jelenlegi előírásoknak.

Adómentes rezsiátalány: akár a minimálbér 10 százalékáig

A távmunkában dolgozó munkavállalók számára a munkáltató adómentesen fizethet költségtérítést a rezsi- és eszközköltségek fedezésére.

Ennek összege legfeljebb a minimálbér 10 százaléka lehet, azaz 29 ezer forint. Ez az átalány fedezheti például az internet-, fűtés- vagy villanyköltségeket.

Választható a tételes elszámolás is, ha az igazolt kiadások meghaladják az átalány mértékét.A juttatás azonban csak akkor adható adómentesen, ha a munkaszerződés kifejezetten tartalmazza a távmunkavégzést. „Ha a munkáltató nem megfelelően rögzíti a távmunka feltételeit, a NAV egy esetleges ellenőrzés során a költségtérítést jövedelemként minősítheti, ami utólagos adó- és járulékfizetést vonhat maga után” – figyelmeztet Bartók Szandra.