Deviza
EUR/HUF389.71 -0.23% USD/HUF333.44 -0.6% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF420.52 -0.13% PLN/HUF91.76 -0.09% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.05 -0.23% EUR/HUF389.71 -0.23% USD/HUF333.44 -0.6% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF420.52 -0.13% PLN/HUF91.76 -0.09% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.05 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12% BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Trump és Putyin Budapestre jön – a magyar fővárosban köthetik meg az ukrán békét

idegenforgalom
turizmus
Horvátország
horvát tengerpart
Adria

Ismét megrohamozták a magyarok Horvátországot – ezért ez a kedvenc úti célunk

Idén is megrohamozták a magyar turisták a horvát tengerpartot. Bár nyáron a korábbinál kevesebben utaztunk az Adriára, az elő- és utószezonban nagyot nőtt a Horvátországba utazók száma.
T. M.
2025.10.16, 20:42

Véget ért a nyári turisztikai főszezon, és immár az idén csaknem szeptember végéig kitartó indián nyár is lecsengett. Bár a belföldi utazások száma és a vendégforgalom kedvező számokat hozott, a magyarok érdeklődése nem csökkent a külföldi utazások iránt sem. Az egyik fő célpontunk 2025 nyarán is Horvátország volt.

Horvátország, Opatija, Kvarner, Croatia horvát tenger, turizmus
Stabilitás és minőség éve volt Horvátországban a 2025-ös / Fotó: Shutterstock

Idén október közepéig 750 ezer magyar turista látogatott el a horvát tengerpartra, összesen 3,69 millió vendégéjszakát töltve el az ország különböző régióiban. Ez a tavalyi rekordévhez képest mérsékelt, 1 százalékos visszaesést jelent az utazások számában, és 3,5 százalékos csökkenést a vendégéjszakákban – ismertette a friss adatokat csütörtöki sajtótájékoztatóján a Horvát Idegenforgalmi Közösség. A szervezet magyarországi igazgatója, Ivana Herceg hozzátette, hogy ez lényegében egy stabilizálódást jelent, miután az előző két évben rendkívül dinamikus, 2023-ban mintegy 20 százalékos, 2024-ben pedig további 10 százalékos növekedés történt.

A változás azonban nem egyenletesen zajlott. 

Az előszezonban és az utószezonban nőtt a magyar turisták száma, míg a nyári hónapokban, különösen augusztusban 6 százalékos csökkenés történt a vendégéjszakák számában, ami nagyjából 130 ezer éjszakával kevesebbet jelent a 2024-es adatokhoz képest. A leglátványosabb visszaesést a magánszálláshelyek körében regisztrálták (-6 százalék), miközben a szállodák és kempingek stabil eredményeket értek el, megtartva tavalyi teljesítményüket.

„A Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint mindez a fenntartható turizmus és a szezonális terhelés kiegyenlítésének irányába tett lépéseket igazolja. A vendégek számának enyhe mérséklődése mellett a szolgáltatások minősége, a gasztronómiai kínálat és az elérhetőség tovább javult” – emelte ki Ivana Herceg.

Ezek a magyarok kedvenc horvátországi úti céljai

A legnépszerűbb desztinációkat tekintve nem történt nagy változás idén sem. A magyar turisták körében továbbra is

  • a Kvarner régió bizonyult a legnépszerűbbnek, több mint 1,1 millió vendégéjszakával,
  • melyet Isztria (800 ezer)
  • és Zadar megye (610 ezer) követett.

A leglátogatottabb úti célok között idén is Crikvenica, Vir és Rovinj vezették a listát.

Számos fejlesztés is történt, amit a turizmust erősíti. A Pélmonostortól (Beli Manastir) a magyar határig megnyílt A5-ös autópálya-szakasz révén Budapest és Eszék között már mindössze kétórás autóút teszi még kényelmesebbé az utazást a magyar látogatók számára.

Ráadásul az idei évben számos új, prémium kategóriás szálloda nyílt meg, tovább erősítve Horvátország pozícióját a minőségi turizmus terén. A Michelin Key minősítési rendszer bevezetésével Horvátország tovább erősítette gasztronómiai és vendéglátóipari hírnevét, mivel tíz horvát szálloda kapta meg az idén először kiosztott rangos Michelin Key elismerést.

„A 2025-ös év stabil, kiegyensúlyozott szezont hozott, amelyben tovább erősödött az elő- és utószezon szerepe. Ez megerősíti, hogy Horvátország nemcsak a nyári hónapokban, hanem az év többi részében is vonzó úti cél a magyar utazók számára. A turizmus fejlődése egyre inkább a minőség, a fenntarthatóság és az autentikus élmények irányába halad. Célunk, hogy a magyar látogatók felfedezzék Horvátország gasztronómiai, kulturális és aktív turisztikai lehetőségeit az év minden időszakában” – zárta gondolatait Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu