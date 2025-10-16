Ismét megrohamozták a magyarok Horvátországot – ezért ez a kedvenc úti célunk
Véget ért a nyári turisztikai főszezon, és immár az idén csaknem szeptember végéig kitartó indián nyár is lecsengett. Bár a belföldi utazások száma és a vendégforgalom kedvező számokat hozott, a magyarok érdeklődése nem csökkent a külföldi utazások iránt sem. Az egyik fő célpontunk 2025 nyarán is Horvátország volt.
Idén október közepéig 750 ezer magyar turista látogatott el a horvát tengerpartra, összesen 3,69 millió vendégéjszakát töltve el az ország különböző régióiban. Ez a tavalyi rekordévhez képest mérsékelt, 1 százalékos visszaesést jelent az utazások számában, és 3,5 százalékos csökkenést a vendégéjszakákban – ismertette a friss adatokat csütörtöki sajtótájékoztatóján a Horvát Idegenforgalmi Közösség. A szervezet magyarországi igazgatója, Ivana Herceg hozzátette, hogy ez lényegében egy stabilizálódást jelent, miután az előző két évben rendkívül dinamikus, 2023-ban mintegy 20 százalékos, 2024-ben pedig további 10 százalékos növekedés történt.
A változás azonban nem egyenletesen zajlott.
Az előszezonban és az utószezonban nőtt a magyar turisták száma, míg a nyári hónapokban, különösen augusztusban 6 százalékos csökkenés történt a vendégéjszakák számában, ami nagyjából 130 ezer éjszakával kevesebbet jelent a 2024-es adatokhoz képest. A leglátványosabb visszaesést a magánszálláshelyek körében regisztrálták (-6 százalék), miközben a szállodák és kempingek stabil eredményeket értek el, megtartva tavalyi teljesítményüket.
„A Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint mindez a fenntartható turizmus és a szezonális terhelés kiegyenlítésének irányába tett lépéseket igazolja. A vendégek számának enyhe mérséklődése mellett a szolgáltatások minősége, a gasztronómiai kínálat és az elérhetőség tovább javult” – emelte ki Ivana Herceg.
Ezek a magyarok kedvenc horvátországi úti céljai
A legnépszerűbb desztinációkat tekintve nem történt nagy változás idén sem. A magyar turisták körében továbbra is
- a Kvarner régió bizonyult a legnépszerűbbnek, több mint 1,1 millió vendégéjszakával,
- melyet Isztria (800 ezer)
- és Zadar megye (610 ezer) követett.
A leglátogatottabb úti célok között idén is Crikvenica, Vir és Rovinj vezették a listát.
Számos fejlesztés is történt, amit a turizmust erősíti. A Pélmonostortól (Beli Manastir) a magyar határig megnyílt A5-ös autópálya-szakasz révén Budapest és Eszék között már mindössze kétórás autóút teszi még kényelmesebbé az utazást a magyar látogatók számára.
Ráadásul az idei évben számos új, prémium kategóriás szálloda nyílt meg, tovább erősítve Horvátország pozícióját a minőségi turizmus terén. A Michelin Key minősítési rendszer bevezetésével Horvátország tovább erősítette gasztronómiai és vendéglátóipari hírnevét, mivel tíz horvát szálloda kapta meg az idén először kiosztott rangos Michelin Key elismerést.
„A 2025-ös év stabil, kiegyensúlyozott szezont hozott, amelyben tovább erősödött az elő- és utószezon szerepe. Ez megerősíti, hogy Horvátország nemcsak a nyári hónapokban, hanem az év többi részében is vonzó úti cél a magyar utazók számára. A turizmus fejlődése egyre inkább a minőség, a fenntarthatóság és az autentikus élmények irányába halad. Célunk, hogy a magyar látogatók felfedezzék Horvátország gasztronómiai, kulturális és aktív turisztikai lehetőségeit az év minden időszakában” – zárta gondolatait Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.