Olyan magyar falu került fel a turizmus zöld világlistájára, amelyet már a Michelin és a NATO is észrevett

Két magyar vidéki desztináció került a világ száz legjobbja közé. Miskolc és Hosszúhetény is rangos elismerésben részesült Franciaországban. A Baranya vármegyei falu gasztronómiai kínálata messze földön híres.
VG
2025.10.02, 05:30

Idén két magyar település, Hosszúhetény és Miskolc fenntarthatósági projektje is bekerült a világ top 100 fenntartható turisztikai desztinációjának versenyén a bolygó legjobbjai közé. Az eredményeket a hétfő esti díjkiosztó gálán mutatták be a franciaországi Montpellier-ben.

Hosszúhetény
Hosszúhetény sikert sikerre halmoz / Fotó: Innotime

„Az eseményen több mint 400 fenntartható turisztikai szakember vett részt 44 országból, így Hosszúhetény és térsége sikere valóban nemzetközi közegben vált láthatóvá.
A Green Destinations független szakmai zsűrije a „Virágzó Tiltakozás – A bánáti bazsarózsa, amely megváltoztatta egy régió jövőjét” című jó gyakorlatot választotta be a világ élvonalába – írta Facebook-bejegyzésében Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere.

A településvezető kiemelte, hogy a projektet Benkő Bianka fenntartható turisztikai szakember készítette Poór Gabriella és Herbert Tamás képviselő támogatásával.

„Ez az elismerés nemcsak a természet védelmét igazolja, hanem azt is, hogy Hosszúhetény és térsége képes példát mutatni abban, hogyan lehet a helyi értékeket, hagyományokat és a fenntarthatóságot összehangolni. A 2004-es »Zengő csatája« óta a bánáti bazsarózsa és a Zengő szimbólummá váltak, erősítve a térség turisztikai és kulturális identitását” – írta Csörnyei, aki szerint Hosszúhetény és térsége példája bizonyítja, hogy a természet és a közösség értékeinek megőrzése nemcsak helyi ügy, hanem nemzetközileg is elismert jó gyakorlat lehet.

 

A másik magyar díjazott Miskolc „Ehető Erdő” programja lett. A program Miskolc új turisztikai arculatának egyik alappillére. A város az utóbbi években tudatosan fordult a természet és a helyi értékek felé: a „Miskolc, a Bükk városa” koncepció célja, hogy a régió vadon gyűjthető alapanyagaiból (gombák, bogyók, gyógynövények, vadhús) születő gasztronómiai élményeket – erdei séták, kóstolók, tematikus vacsorák, fenntartható vendéglátóhelyek – helyi közösségi összefogással szervezzék meg.

A HelloMiskolc közleménye szerint a programot létrehozó Bükki Kör séfekből, borászokból, szállásadókból, erdészekből és kreatív szakemberekből álló hálózat, közösen dolgoznak a fenntartható kínálat kialakításán. A zászlóshajó események – mint a Taste of Bükk vacsorasorozat, az Erdei GasztroExpressz kisvonatos túra kóstolóval az erdei fogásoknak elsőként otthont adó Végállomás bisztróban, vagy az Avasi Borangolás – minden évszakban új élményekkel várják a látogatókat. A lillafüredi Hotel Palota – amely a régió első Good Travel Seal minősítésű szállodája – az egyik kiemelt helyszíne a kezdeményezésnek.

A gasztronómiai innovációval szimbiózisban Miskolc számos étterme rendszeresen szerepel az étteremkalauzok toplistáin, legyen az akár a Michelin Guide, a Dining Guide, a Street Kitchen vagy a Gault & Millau étteremkalauz.

Hosszúhetény: valamit nagyon tudnak itt a nők – újabb világraszóló siker kapujában a Michelin-rekorder kis magyar falu

Három éve a zöld Michelin-csillagos Almalomb és az ugyancsak Michelin-ajánlásos Hosszú Tányér révén robbant be a köztudatba az apró zengőaljai falu, Hosszúhetény. Méltán, hiszen itt a legnagyobb az egy lakosra jutó Michelin-ajánlások száma hetedhét határban.

Azóta újabb nemzetközi siker kapujába került Hosszúhetény, ahol alig egy évvel a nevezetes Michelin-kalauz megjelenése után megnyitott a StagLand Cabins első két háza, amely tavaly december óta folyamatosan fogadja a vendégeket. Az már csak a hab a tortán, hogy a fenntartható szálláshelyek egyik megálmodója és megvalósítója a két elismert hosszúhetényi étteremhez hasonlóan egy nő, Benkő Bianka, a StagLand Cabins Kft ügyvezetője.

A hosszúhetényi családi vállalkozás innovatív módon közelít a turizmushoz: a jakuzzis dézsával, saját szaunával felszerelt wellnesskabinok prémiumkategóriás zöldszállásként épültek fel a falu határában.

A NATO térképére is felkerült Hosszúhetény

A Baranya vármegyei falu bő két évtizeddel ezelőtt a NATO-nak is megmutatta magát. A Zengő hegyi csata a környezetvédők és a környező települések lakóinak akciója volt 2004. február 13-án, amikor megakadályozták, hogy fakivágó munkások az érvényes engedélyek birtokában és biztonsági őrök kíséretében megkezdjék a Zengőre tervezett NATO rádiólokátor-állomás építéséhez szükséges munkájukat. Az időzítés azért volt fontos, mert a következő napokban lejárt volna az a határidő, amikor még törvényesen lehetett volna fákat kivágni a hegytetőn.

Az esemény Wikipédia-oldala szerint a környezetvédők nem szálltak szembe a biztonsági őrökkel, hanem a testükkel védték a kivágandó fákat. Amikor közülük valakit elvonszoltak, más állt a helyébe. Az órákig tartó huzakodásnak az vetett véget, hogy a helyiek szervezte riadóláncnak köszönhetően egyre többen érkeztek a hegyre, ráadásul a helyszínen tévékamerák és rendőrök is megjelentek.

A huzakodásban egy Greenpeace-aktivista könnyebben megsérült. A vérző fejéről készült fotók, egy hosszúhetényi amatőr videófelvételei és a beszámolók az incidensről bejárták az országos médiát, és nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy tovább romlott az amúgy is népszerűtlen Zengő-projekt társadalmi megítélése. A konfliktus a környezetvédők győzelmével ért véget, végül nem került sor újabb próbálkozásra a fák kivágására.

Országszerte
978 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

