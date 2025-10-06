Mennyibe kerülnek a lakosság által kedvelt hőszivattyúk? - pontos a kép!

A háztartások, lakóközösségek és vállalkozások szintjén az energiabiztonság fontos eszköze az önálló energiatermelés. Magyarországon e téren a napelemeken van a hangsúly, de terjed a föld hőjének hasznosítása is. A Világgazdaság most friss hőszivattyúárakat közöl a Hőszivattyú Portáltól kapott információ alapján. A piacfelmérés a lakossági igényekre összpontosított.

Önálló energiatermelés hőszivattyúval, kisebb rezsi / Fotó: NewJadsada / Shutterstock

A portál ugyanis átfogó piaci felmérést készített a fűtési szezon kezdete előtt, ennek során több mint száz különböző levegő-víz hőszivattyú 2025. őszi árát vizsgálta meg. Kutatásával átláthatóbbá kívánta tenni a hőszivattyús rendszerek árát azoknak, akik éppen most terveznek otthonukba korszerű fűtést. A felmérésbe

13 hazai kereskedő kínálata került be,

ez összesen 18 márka

több mint 100 termékét takarja.

Szinte az összes olyan márka bekerült a listába, amely ma népszerű a magyar vásárlók körében, a több mint 100 különböző készülék ára pedig elegendő merítés ahhoz, hogy megbízható képet kapjunk a hazai tendenciákról – hangsúlyozza a közlemény.

Egy típus mind felett

A vizsgálat kizárólag levegő-víz típusú hőszivattyúkra terjedt ki, mivel ezek a legelterjedtebb berendezések Magyarországon. Tehát a levegő-levegő, valamint a geotermikus hőszivattyúk árát nem tartalmazza az elemzés.

A levegő-víz hőszivattyúkat elsősorban családi házak fűtésére és melegvíz-ellátására használják.

A felmérés tartalmazza a monoblokkos és a split rendszerű készülékek árait.

Mennyibe kerül egy hőszivattyú 2025 szeptemberében?

A Hőszivattyú Portál adatbázisa szerint 2025. szeptember végén egy levegő-víz hőszivattyú átlagos ára bruttó 2 280 000 forint. A vizsgált készülékek közül a legalacsonyabb árfekvésű egy 6 kilowattos, monoblokk készülék volt, amely 1,4 millió forintba kerül, a legdrágább pedig egy népszerű márka 16 kilowattos split terméke, amelyet most több mint 5,3 millió forintért lehet megvásárolni.

A felsoroltak kizárólag a készülék árát tartalmazzák, tehát nem foglalják magukban

sem a kiegészítő, opcionális elemeket (pl. HMV-tartály),

sem a telepítés,

sem a beüzemelés költségeit.

Egy teljes rendszer költsége a helyszíni adottságok, és a felhasználói igények alapján alakulnak, ezért minden esetben ajánlott részletes árajánlatot kérni szakemberektől.