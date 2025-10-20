Deviza
EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334.22 +0.07% GBP/HUF448.63 +0.04% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.78 +0.09% RON/HUF76.53 -0.02% CZK/HUF16.03 +0.03% EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334.22 +0.07% GBP/HUF448.63 +0.04% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.78 +0.09% RON/HUF76.53 -0.02% CZK/HUF16.03 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,527.11 +0.54% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,750 +0.22% OTP30,570 +0.79% RICHTER10,390 +0.29% OPUS541 -3.33% ANY7,060 -1.42% AUTOWALLIS161 +1.86% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,988.89 +1.36% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,217.87 +0.62% BUX103,527.11 +0.54% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,750 +0.22% OTP30,570 +0.79% RICHTER10,390 +0.29% OPUS541 -3.33% ANY7,060 -1.42% AUTOWALLIS161 +1.86% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,988.89 +1.36% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,217.87 +0.62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
légi közlekedés
HungaroControl
légiforgalmi irányítás
repülés
toborzás

Nagyszabású toborzás indul az egyik legjobban fizető szakmában – légiforgalmi irányítókat keres a HungaroControl

Országos toborzó kampány indít a hazai léginavigációs szolgáltató. A HungaroControlnál végzett munka nehéz és nagy felelősséggel jár, azonban a fizetés ennek megfelelően már a munkába lépéskor is hétszámjegyű.
T. M.
2025.10.20, 14:40

A rekordokat hozó nyári szezon után újabb létszámbővítésre készül a magyarországi léginavigációs szolgáltató. A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító- képzésére. Az érdeklődők 2026. március 15-ig pályázhatnak, a kiválasztási folyamat pedig a tervek szerint a nyár közepén zárul. Hétfői közleményükben kiemelték, hogy a jövő ősszel induló évfolyamra továbbra is minden, a légi közlekedés iránt érdeklődő pályázó jelentkezését szívesen fogadják.

HungaroControl
Új légiforgalmi irányítókat keres a HungaroControl / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A folyamatosan növekvő légiforgalom biztonságos kiszolgálása érdekében a társaság jelentős kapacitásbővítésbe kezdett, amibe beletartozik a légiforgalmi irányítók számának nagymértékű bővítése is, ezért egy helyett 2026-ban is két képzési évfolyamot indít. „A légiforgalom évről évre csúcsokat dönt, ezért annak érdekében, hogy a magyar légtérben szavatolni tudjuk a polgári légi közlekedés biztonságos és zavartalan áramoltatását, gondoskodnunk kell a szakemberutánpótlásról, aminek az egyik eszköze a képzés felpörgetése” – emelte ki Fluck Benedek, a HungaroControl humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.

A HungaroControl nyár eleji háttérbeszélgetésén Turi Ferenc vezérigazgató is arról számolt be, hogy a vállalat fontos intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye a képzést. Többek között

  • megnövelte a hallgatók javadalmazását,
  • de az egyéb juttatások, mint a SZÉP-kártya támogatás vagy
  • az igényelhető lakhatási hozzájárulás mértéke is emelkedett.

A formális jelentkezési feltételek azonban változatlanok maradtak, továbbra is bárki pályázhat, aki betöltötte 20. életévét, érettségi bizonyítvánnyal és államilag elismert, komplex középfokú – vagy azzal egyenértékű – angol nyelvvizsgával rendelkezik, és büntetlen előéletű.

A képzéssel és a kiválasztási folyamattal kapcsolatos további részletek a vállalat hivatalos karrieroldalán érhetők el.

A társaság kiemelte, hogy A légiforgalmi irányítás iránt érdeklődők az előttünk álló hónapokban élőben is találkozhatnak majd a HungaroControl munkatársaival, köztük aktív légiforgalmi irányítókkal, az ország több városában is. A toborzókampány keretében számos helyszínre is kitelepül majd standjával a hazai léginavigációs szolgáltató, így a képzésről és a kiválasztási folyamatról személyesen is tájékozódhatnak azok, akik fontolgatják a jelentkezést. 

Ennyit kereshetnek a HungaroControl légiforgalmi irányítói

Szintén a nyári beszélgetésen Turi Ferenc kiemelte, hogy a légi irányítók feladata nagyon összetett és nehéz, a teljes népesség több mint 90 százaléka nem alkalmas rá. A felelősség hatalmas, a munka megterhelő, ezt díjazni kell munkakörülményekben is fizetésben egyaránt. Emiatt a költségvetésben drasztikus munkaerőköltség-növelést eszközöltek. A kezdő légtérirányító bére is masszív hét számjegyű összeg, és ahogy haladnak előre a karrierjükben, ez az összeg tovább emelkedhet.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) rendszeresen méri 460 foglalkozásra lebontva a magyarországi kereseti adatokat, amelyek között a légiforgalmi irányítók rendre az élmezőnyben szerepelnek. Ez tavaly sem volt másképp, 2024-ben már hárommillió fölött volt a bruttó átlagkeresetük, egészen pontosan 3 421 980 forint. A légi forgalmi irányítók munkáltatója, a HungaroControl egyáltalán nem volt szűk markú, ami a fizetésemelést illeti, a statisztikai adatok tanulsága szerint 2023-hoz képest 28 százalékkal, 750 ezer forinttal emelte az átlagbéreket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu