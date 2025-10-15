Ítéletet mondott Magyarországról az IMF: ez vár a gazdaságra 2025-ben és 2026-ban – bőven van meglepetés

Közzétette legfrissebb előrejelzését a világgazdaság kilátásairól kedden a Nemzetköz Valutaalap, melyben helyet kapott az is, hogy mi lehet a magyar gazdaság sorsa idén és a következő évben.

Az idén gyorsabb lehet a világgazdaság növekedése a korábban vártnál / Fotó: AFP

A világ egészét nézve optimistább lett az IMF

A korábbi, áprilisi Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook, WEO) jelentést frissítő dokumentum felülvizsgált előrejelzése szerint idén 3,2 százalékkal nőhet a globális GDP, ami 0,4 százalékponttal gyorsabb az áprilisban jósoltnál. A nemzetközi szervezet a jövő évi kilátásokat is javította, igaz, ennél szerényebb mértékben, mindössze 0,1 százalékponttal, így a világgazdasági növekedés 3,1 százalék lehet 2026-ban.

Mind a két érték alacsonyabb azonban a tavalyi évet jellemző 3,3 százalékos növekedési ütemnél.

Az IMF az áprilisban várt 1,4 százalék helyett 1,6 százalékos növekedésre számít a fejlett gazdaságok körében, míg jövőre 1,5 százalék helyett 1,6 százalékos növekedést jósol, miközben tavaly a fejlett gazdaságok 1,8 százalékkal nőttek. Ugyanakkor az eurózóna tavalyi 0,9 százalékos növekedése idén 1,2 százalékra gyorsulhat, szemben az áprilisban jelzett 0,8 százalékkal. Az euróövezet jövő évi GDP-növekedésével kapcsolatos becslését ugyanakkor 0,1 százalékponttal, 1,1 százalékra rontotta a valutaalap.

Az eurózóna növekedésének idei gyorsulását az is támogatja a jelentés szerint, hogy a tavaly 0,5 százalékkal fékező német gazdaság 0,0 százalék helyett 0,2 százalékkal nőhet, miközben a 2026-ra vonatkozó 0,9 százalékos német növekedési jóslatán nem változtatott az IMF.

A mostani jelentés szerint az amerikai gazdaság is 0,2 százalékponttal nagyobb, 2 százalékos növekedésre lehet képes idén az áprilisi várakozásokhoz képest, míg jövőre az amerikai növekedési ütem 0,4 százalékponttal magasabb, 2,1 százalékos lehet, miközben a tavalyi bővülés 2,8 százalék volt.

A fejlődő országokban idén 4,2 százalékos, jövőre 4 százalékos növekedést vár az IMF. Az idei prognózist 0,5 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal javították. Az országcsoport GDP-je 4,3 százalékkal bővült tavaly.