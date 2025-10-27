Deviza
Nem erre számított az EU: döntést hozott Magyarország Ukrajnáról, Nagy István jelentette be – ez nagyon nem fog tetszeni Dániának

Nagy István agrárminiszter szerint Brüsszel továbbra is az ukrán érdekeket helyezi előtérbe az uniós gazdák helyett, ezért Magyarország fenntartja az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékekre vonatkozó importtilalmat. A tárcavezető szerint a brüsszeli döntések az európai mezőgazdaságot és az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetik.
VG/MTI
2025.10.27, 16:35
Frissítve: 2025.10.27, 16:51

Brüsszel továbbra is az ukrán érdekeket fogja szem előtt tartani, ezért Magyarország továbbra is kitart az importtilalom mellett – mondta az agrárminiszter az uniós tagállamok minisztereiből álló Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülése előtt hétfőn, a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Brüsszel megint Ukrajnát választja – Magyarország nem hátrál meg az importtilalomban
Brüsszel megint Ukrajnát választja – Magyarország nem hátrál meg az importtilalomban / Fotó: Czeglédi Zsolt

Nagy István közölte, hogy az ilyenkor megszokott halászatikvóta-tárgyalások mellett a 2027 utáni közös agrárpolitika (KAP) környezeti feltételei, az agrárpiaci helyzet vagy a frissen bemutatott generációs megújulási stratégia is napirenden lesz.

Az agrárpiaci helyzet kapcsán jelezte a tárcavezető, hogy „nem csökken a háborús pszichózis”:

a dán elnökség az uniós agrárpiacok helyzete és az európai gazdák aktuális problémái helyett arra kér javaslatokat a tagállamoktól, hogy hogyan lehetne Ukrajnát támogatni az európai uniós termelési sztenderdeknek történő megfelelésben. 

Teszik mindezt nem sokkal azután, hogy a bizottság javaslatára az Európai Unió extra magas kvótákban állapodott meg az Európai Unió és Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodásának elfogadása során – tette hozzá.

Nagy István hangsúlyozta: szó sem lehet arról, hogy Brüsszel az európai és a magyar gazdák forrásainak kárára támogassa Ukrajnát. „Ehelyett sokkal inkább arról kellene beszélni, hogy 

  • a megállapodás alapján Ukrajnából bejövő 35 ezer tonna méz például milyen hatással lesz az uniós méhészeti ágazatra, 
  • vagy a 120 ezer tonna baromfi mit jelent majd az uniós baromfiágazat számára, 
  • esetleg miként tudnak megbirkózni az uniós gabonatermelők az 1 millió 300 ezer tonna búzával, 
  • illetve mit fog okozni a kukorica esetében a nulla vámtétel az uniós termelőknek” 

– fogalmazott. A miniszter megemlítette, hogy a 2027 utáni közös agrárpolitika is napirenden lesz, ezúttal a környezet és klímavédelmi szabályokkal, és „ahogy haladnak előre a tárgyalások, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a javasolt struktúra nem fog működni”. Úgy vélte, a javasolt 20 százalékos csökkentés miatt a források nem elegendők a célok megvalósításához, az egységes tervkoncepció pedig működésképtelen lesz az alapvetően más logika szerint működő terület- és állatalapú intézkedések esetében.

Nagy István szerint „ezzel a felelőtlen javaslattal” Brüsszel nemcsak a gazdák megélhetését veszélyezteti, de ezen keresztül az élelmezésbiztonságot is. 

A közös agrárpolitikát kívül kell tartani „az egységes alapon, különálló költségvetéssel, kétpilléres szerkezettel és saját testreszabott végrehajtási, valamint teljesítési szabályokkal” – mondta.

A tárcavezető beszélt a bizottság generációs megújulási stratégiájáról is, amely fontos dokumentum, hiszen szinte minden tagállamban egyre égetőbb probléma a gazdatársadalom elöregedése, amire megoldást kell találni. Megjegyezte, hogy „ebben a stratégiában is megjelenik Brüsszel azon elképesztő ötlete”, hogy a nyugdíjban részesülő gazdákat 2032-től meg kell fosztani az alaptámogatástól, amit felháborítónak nevezett, ezért el fogják utasítani.

Gazdatüntetés az EU központjában: traktorokkal vonultak fel, ott voltak a magyarok is

Nem nyugszanak bele az európai gazdák az agrártámogatások csökkentésébe, ezért traktoros tüntetést tartottak Strasbourgban, az Európai Parlament épülete előtt, hogy tiltakozzanak a bizottság által javasolt több mint 20 százalékos elvonás ellen, ami a kis- és közepes gazdálkodókat is súlyosan érintené, különös tekintettel arra, hogy ezzel párhuzamosan az európai piacokat is tágra nyitnák az ukrajnai és dél-amerikai élelmiszerek előtt – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) keddi közleményéből.

Az európai mezőgazdasági szervezeteket összefogó Copa-Cogeca által szervezett akció során a bizottsági javaslat veszélyeire akarták felhívni az Európai Parlament képviselőinek a figyelmét. A résztvevők között a NAK mellett a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) képviselői is jelen voltak. A gazdák szerint a bizottsági javaslat súlyos következményekkel járhat az európai mezőgazdaság egészére, ezért arra kérték a képviselőket, hogy utasítsák el a bizottsági javaslatot.

