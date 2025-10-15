Lázár Jánosnak nagy napja volt, megkapta a kormánytól, amit kért: örülhetnek a vidéki városok – itt a lista, mi épülhet meg
A kormány kiemelt támogatást biztosít több jelentős közlekedési és infrastrukturális beruházás előkészítéséhez és megvalósításához. A döntés révén Szekszárd elkerülő útja, a Gubacsi vasúti híd, valamint Békéscsaba közlekedési és energetikai fejlesztései is felgyorsulhatnak.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerdai közleménye alapján a kormány kiemelt támogatást biztosít több jelentős közlekedési és infrastrukturális beruházás előkészítéséhez és megvalósításához:
Szekszárd elkerülő útja, a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztései is felgyorsulhatnak, a CEF-forrásból finanszírozott projektek pedig biztosított hazai társfinanszírozással valósulhatnak meg.
Kiemelt források jutnak Szekszárd és környéke közlekedési projektjeire. A Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése a tanulmánytervektől a környezeti hatásvizsgálatokig minden lépést lefed, így a beruházás előkészítése a következő szakaszba léphet.
Ezzel párhuzamosan a Gubacsi vasúti híd első szakaszához szükséges területszerzési és előkészítési munkák is támogatást kapnak, a területvásárlás folyamata így elindulhat.
Teljesen váratlanul bemondta a kormány egyik legerősebb minisztere: kőkeményen dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén Magyarországon – "Nagyon számoljuk"
A miniszter szerint a magyar nyugdíjrendszer csak addig tartható fenn, amíg sokan dolgoznak és adót fizetnek. Lázár János most először beszélt nyíltan a 14. havi nyugdíj előkészítéséről.
Békéscsabán a Modern Városok Program keretében több beruházás jut többletforráshoz. Kiemelkedik egy geotermikus energiahasznosító rendszer fejlesztése, amely több létesítmény fűtését biztosítja majd.
Az Építők útja második üteme javítja a Lencsési lakótelep közlekedési elérhetőségét, míg az iparterületek infrastruktúrája a biztonságos kerékpáros közlekedést célozza az állami és északi iparterület között.
Infrastrukturális beruházásdömping, hazai és uniós pénzekből
A kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásával megvalósuló projektek hazai társfinanszírozását is biztosítja.
Támogatják a „TISGRADE” közlekedésirányítási projektet, a Gubacsi vasúti híd átépítését, valamint a soproni vasútállomás kapacitásbővítését és korszerűsítését.
Lázár János építési és közlekedési miniszter felhatalmazást kapott a támogatási megállapodások megkötésére az Európai Bizottsággal, így minden akadály elhárult a projektek megvalósítása elől. Ha a Bizottság dönt a tartaléklistán szereplő beruházások támogatásáról, a Kormány készen áll a szükséges hazai intézkedések azonnali megtételére.
Európa legkorszerűbb flottája születik, ezer új buszt állít munkába a Volán – és a magyarok még egy okból örülhetnek
Év végéig több mint négyszáz új busz áll szolgálatba a MÁV csoportnál, a teljes, ezer járműből álló program pedig 2027-ig zárul le. A nagyszabású fejlesztés után a Volán-flotta válik Közép-Európa legfiatalabb és legkorszerűbb közúti közszolgáltatójává – túlnyomórészt magyar gyártású járművekkel.