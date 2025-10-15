Deviza
Építési és Közlekedési Minisztérium
Békéscsaba
infrastrukturális beruházás
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
Szekszárd
Gubacsi híd

Lázár Jánosnak nagy napja volt, megkapta a kormánytól, amit kért: örülhetnek a vidéki városok – itt a lista, mi épülhet meg

Többletforrásokkal támogatta a kormány a Szekszárdot elkerülő út, a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztéseit. A CEF-forrásból finanszírozott infrastrukturális beruházások hazai társfinanszírozása is biztosított.
VG
2025.10.15., 19:36
Fotó: Lázár János / Facebook

A kormány kiemelt támogatást biztosít több jelentős közlekedési és infrastrukturális beruházás előkészítéséhez és megvalósításához. A döntés révén Szekszárd elkerülő útja, a Gubacsi vasúti híd, valamint Békéscsaba közlekedési és energetikai fejlesztései is felgyorsulhatnak.

aszfaltozas_02_VZútépítés, útfelújítás infrastrukturális beruházás
A kormány biztosítja a hazai támogatást az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz projektjeihez, amely következtében egy sor infrastrukturális beruházás és közlekedési fejlesztés indulhat el országszerte / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerdai közleménye alapján a kormány kiemelt támogatást biztosít több jelentős közlekedési és infrastrukturális beruházás előkészítéséhez és megvalósításához: 

Szekszárd elkerülő útja, a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztései is felgyorsulhatnak, a CEF-forrásból finanszírozott projektek pedig biztosított hazai társfinanszírozással valósulhatnak meg.

Kiemelt források jutnak Szekszárd és környéke közlekedési projektjeire. A Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése a tanulmánytervektől a környezeti hatásvizsgálatokig minden lépést lefed, így a beruházás előkészítése a következő szakaszba léphet.

Ezzel párhuzamosan a Gubacsi vasúti híd első szakaszához szükséges területszerzési és előkészítési munkák is támogatást kapnak, a területvásárlás folyamata így elindulhat.

Teljesen váratlanul bemondta a kormány egyik legerősebb minisztere: kőkeményen dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén Magyarországon – "Nagyon számoljuk"

A miniszter szerint a magyar nyugdíjrendszer csak addig tartható fenn, amíg sokan dolgoznak és adót fizetnek. Lázár János most először beszélt nyíltan a 14. havi nyugdíj előkészítéséről.

Békéscsabán a Modern Városok Program keretében több beruházás jut többletforráshoz. Kiemelkedik egy geotermikus energiahasznosító rendszer fejlesztése, amely több létesítmény fűtését biztosítja majd.

Az Építők útja második üteme javítja a Lencsési lakótelep közlekedési elérhetőségét, míg az iparterületek infrastruktúrája a biztonságos kerékpáros közlekedést célozza az állami és északi iparterület között.

Infrastrukturális beruházásdömping, hazai és uniós pénzekből

A kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásával megvalósuló projektek hazai társfinanszírozását is biztosítja.

Támogatják a „TISGRADE” közlekedésirányítási projektet, a Gubacsi vasúti híd átépítését, valamint a soproni vasútállomás kapacitásbővítését és korszerűsítését.

Lázár János építési és közlekedési miniszter felhatalmazást kapott a támogatási megállapodások megkötésére az Európai Bizottsággal, így minden akadály elhárult a projektek megvalósítása elől. Ha a Bizottság dönt a tartaléklistán szereplő beruházások támogatásáról, a Kormány készen áll a szükséges hazai intézkedések azonnali megtételére.

Európa legkorszerűbb flottája születik, ezer új buszt állít munkába a Volán – és a magyarok még egy okból örülhetnek

Év végéig több mint négyszáz új busz áll szolgálatba a MÁV csoportnál, a teljes, ezer járműből álló program pedig 2027-ig zárul le. A nagyszabású fejlesztés után a Volán-flotta válik Közép-Európa legfiatalabb és legkorszerűbb közúti közszolgáltatójává – túlnyomórészt magyar gyártású járművekkel.

 

Lázár Jánosnak nagy napja volt, megkapta a kormánytól, amit kért: örülhetnek a vidéki városok – itt a lista, mi épülhet meg

