Lázár Jánosnak nagy napja volt, megkapta a kormánytól, amit kért: örülhetnek a vidéki városok – itt a lista, mi épülhet meg

A kormány kiemelt támogatást biztosít több jelentős közlekedési és infrastrukturális beruházás előkészítéséhez és megvalósításához. A döntés révén Szekszárd elkerülő útja, a Gubacsi vasúti híd, valamint Békéscsaba közlekedési és energetikai fejlesztései is felgyorsulhatnak.

A kormány biztosítja a hazai támogatást az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz projektjeihez, amely következtében egy sor infrastrukturális beruházás és közlekedési fejlesztés indulhat el országszerte / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerdai közleménye alapján a kormány kiemelt támogatást biztosít több jelentős közlekedési és infrastrukturális beruházás előkészítéséhez és megvalósításához:

Szekszárd elkerülő útja, a Gubacsi vasúti híd és Békéscsaba közlekedési fejlesztései is felgyorsulhatnak, a CEF-forrásból finanszírozott projektek pedig biztosított hazai társfinanszírozással valósulhatnak meg.

Kiemelt források jutnak Szekszárd és környéke közlekedési projektjeire. A Szekszárdot elkerülő út második és harmadik ütemének előkészítése a tanulmánytervektől a környezeti hatásvizsgálatokig minden lépést lefed, így a beruházás előkészítése a következő szakaszba léphet.

Ezzel párhuzamosan a Gubacsi vasúti híd első szakaszához szükséges területszerzési és előkészítési munkák is támogatást kapnak, a területvásárlás folyamata így elindulhat.

Békéscsabán a Modern Városok Program keretében több beruházás jut többletforráshoz. Kiemelkedik egy geotermikus energiahasznosító rendszer fejlesztése, amely több létesítmény fűtését biztosítja majd.

Az Építők útja második üteme javítja a Lencsési lakótelep közlekedési elérhetőségét, míg az iparterületek infrastruktúrája a biztonságos kerékpáros közlekedést célozza az állami és északi iparterület között.

Infrastrukturális beruházásdömping, hazai és uniós pénzekből

A kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásával megvalósuló projektek hazai társfinanszírozását is biztosítja.