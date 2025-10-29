Vonzó az új életforma – keményen zsebbe kell nyúlni a balatoni álomért, soha nem látott magasságokba emelkedtek az ingatlanárak a tó partján

Olyan trend rajzolódik ki a Balatonnál, amelyet pár éve még senki sem hitt volna el. Ami biztos, hogy aki házat keres a Balatonnál, meglepő számokkal találkozik. Az ingatlanárak mögött azonban nemcsak drágulás, hanem egy újfajta balatoni életforma is kirajzolódik – írja a Veol.

Balaton: sokan keresik az új életformát, kilőttek az ingatlanárak / Fotó: Horváth Botond / Shutterstock

Míg néhány éve még 500–700 ezer forint között mozgott a négyzetméterár a Balaton partján, ma már egészen más számok határozzák meg az ingatlanárakat. Veszprém vármegyében is gyorsuló drágulás figyelhető meg: 2021-hez képest átlagosan 40–60 százalékos emelkedés történt az ingatlanárak esetében, és a befektetői kereslet sem lassul.

Az elmúlt négy-öt évben a balatoni ingatlanpiac minden rekordot megdöntött.

A pandémiás időszakban a biztonságosnak tartott vidéki és tóparti otthonok ára egyetlen év alatt harmadával ugrott. Azóta sem állt meg a növekedés: a keresletet ma már a tőkeerős befektetők diktálják, akik sokszor nem is a nyaralót, hanem a presztízst vásárolják meg vele. Azaz a legtöbb érdeklődő fókuszában van a rövid távú kiadás, és a magas árak sem tántorítják el őket.

Veszprém vármegye a legfelkapottabb

Az OtthonTérkép és a Ingatlantájoló adatai szerint a legkeresettebb települések között a Veszprém vármegyei helyszínek dominálnak. Egyértelműen jól csengő nevek: Tihany, Balatonfüred, Csopak – a tópart igazi sztárjai.

A különbség nem csupán az árban, hanem a célcsoportban is megmutatkozik: az új lakások vevői többnyire budapesti vagy külföldi befektetők, akik rövid távú kiadásra keresnek kulcsrakész ingatlant. A tó körüli kínálat közel fele új építésű, ezek jellemzően modern, fűthető, egész éves apartmanok. A klasszikus nyaralóház ma már ritka, helyette intelligens otthonok és panorámás villák épülnek. A befektetési szándék miatt

a Balaton egyre inkább státuszszimbólummá vált:

aki itt vesz ingatlant, a legfeljebb részben jár nyaralni, de nem akar kimaradni a „sztoriból”, azaz az egykor vállalati üdülőktől zsúfolt, lángosszagú üdülőcentrum megváltozásából, a környéken jelen lévő gasztroforradalomból, a sok esetben „magyar toszkánának” becézett tópart felvirágzásából.