Zártkerti ingatlanok sorsa: új kormányrendelet született, ez vár a tulajdonosokra — az első nagyvárosban már döntöttek
A zártkertek helyzetének rendezése évek óta visszatérő kérdés Tatán is, ahol a város több mint 20 ezer ingatlanából mintegy 2200 tartozik ebbe a kategóriába — közölte a Kemma.
Rengetegen várták a hírt, amely megnyitja a kaput a zártkerti ingatlanok egyszerűsített művelés alóli kivonásának. Az október 30-i Magyar Közlönyben meg is jelent a kormányrendelet, amely rendezi a kérdést, valamint az eljárás folyamatát.
Ingatlan zártkerti nyilvántartása és a művelés alóli kivonás folyamata
Mit is jelent az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása, és hogyan valósulhat meg a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása?
A zártkerti besorolás sokszor nem tükrözi a valós használatot: sok helyen már régóta állandó lakók élnek, vagy rekreációs célra használják a telkeket, mégis termőföldként szerepelnek a nyilvántartásban.
Most megnyílik a kapu, hogy a tulajdonos lépjen a zártkert átminősítése felé, hiszen október 30-án megjelent az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtását módosító rendelet, amely rendezi az művelés alóli kivonás folyamatot. A zártkertek átminősítése Tatán már a szeptemberi testületi ülésen is szóba került, és hamarosan dönthetnek is róla.
A képviselő-testület szeptemberi ülésére Michl József polgármester és dr. Horváth József jegyző készített előterjesztést a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonásának lehetőségéről. Az új, 2025-ben hatályba lépő jogszabály ugyanis ismét lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben meghatározzák: mely településrészeken engedélyezik ezt a folyamatot.
A nyári rendelkezések a keretszabályokat adták meg a zártkerti ingatlanok átminősítéséhez . Eszerint, ha egy önkormányzat rendeletben engedélyezi, kivonhatják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be. Ez megszünteti a földforgalmi korlátozásokat, nem kell többé földvédelmi járulékot fizetni, és akár hitel, vagy családtámogatás is igényelhető. Az átminősítés akár csak egy telekrészre is kérhető.
A zártkerti ingatlan átminősítése az élethez igazodik
Ha még egyszerűbben fogalmazunk, a zártkerti ingatlanok jogilag is olyan státuszt kapnak, mint a nem mezőgazdasági ingatlanok. Ez azért fontos kérdés, mert, ahogy azt a Világgazdaság is írta, a zártkerti ingatlanok, bár eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, időnként hétvégi házakkal, manapság már otthonokként funkcionálnak.
Viszont a jogi minősítésük miatt, mint mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi egységek, ahol az épületek gyakran gazdasági besorolásúak, tulajdonos nem vehetett fel lakáshitelt, és nem volt jogosult családtámogatási kedvezményekre sem az ingatlanja kapcsán.
Az egyszerűsített átvezetés megkönnyíti az ingatlanforgalmat, gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az adásvételt, és így növelheti az ingatlan értékét és használhatóságát. Komárom-Esztergom megyében egyébként jelen pillanatban 29 eladó zártkerti ingatlant hirdetnek az Ingatlanbazáron.
Mely területeken jöhet szóba a zártkert átminősítése?
Az előterjesztés szerint a kivonás lehetőségét elsősorban azokon a már lakott, beépült külterületeken indokolt megadni, ahol a földek ténylegesen elvesztették mezőgazdasági jellegüket. Ilyen városrészek Tatán például: Újhegy, Látóhegy, Grébics-hegy és Agostyán környéke.
A művelésből való kivonás ezekben az esetekben nem jelent funkcióváltást, csupán a földhivatali nyilvántartás állapotát igazítja a valósághoz – fogalmaz az előterjesztés.
A módosítás egyik legfontosabb hatása, hogy a "kivett” jogi jellegű ingatlanokra már nem vonatkozik a termőföldekre érvényes elővásárlási jog, így az adásvétel gyorsabbá és egyszerűbbé válhat. Ez növelheti a telkek forgalomképességét, és elősegítheti az elhanyagolt területek rendezését is.
Hogy látja a szakember a zártkertek átminősítését?
Lukácsi Illa, a tatabányai Sikeres Ingatlaniroda tulajdonosa a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy akár négy-öt hónappal is lerövidülhet egy zártkerti ingatlan eladásának folyamata, ha azt kivonják a művelés alól.
A mostani szabályozás szerint azoknál az ingatlanoknál, amelyek még művelés alatt állnak, az adásvételi szerződés aláírása után egy hónapig elővásárlási joggal élhetnek a jogosultak – például a szomszédok, őstermelők vagy az eladó rokonai
– magyarázta a szakember. Hozzátette: ezt követően még az Agrárminisztériumnak is jóvá kell hagynia a vásárlást, ami akár négy hónapot is igénybe vehet, mielőtt a szerződés véglegessé válik, kifizetik a vételár fennmaradó részét és a vevő birtokba veheti az ingatlant.
Az előterjesztés szerint a folyamat akár a gondozatlan, illegális hulladéklerakással érintett területek felszámolását is előmozdíthatja, ugyanakkor figyelmeztet: mindez együtt járhat a külterületek felgyorsuló beépülésével és a közműfejlesztések iránti igény növekedésével is, ami újabb terhet róhat a városra.
Automatikus beépíthetőséget jelent a zártkert átminősítése?
- Fontos, hogy a művelés alóli kivonás nem teszi automatikusan beépíthetővé az adott telket, azt továbbra is a helyi építési szabályzat határozza meg.
- A város ezért előzetesen is jelezte: amennyiben a zártkertek tömeges kivonása megvalósul, a helyi szabályzat felülvizsgálata is napirendre kerülhet.
A szeptemberi testületi ülésen a képviselők egyelőre elvi döntést hoztak arról, mely városrészeken látnák támogatottnak a kivonás lehetőségét. Az önkormányzati rendelet elfogadása csak a kormány végrehajtási rendeletének megjelenése után várható.
A cél nem új lakóövezetek kijelölése, hanem a már meglévő, lakott zártkerti területek jogi és adminisztratív rendezése. Ez egyaránt szolgálja az ott élők érdekeit, valamint a város külterületeinek rendezettebb, átláthatóbb fejlődését
Mit jelent az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása?
Korábbi cikkünkben öszegyűjtöttük a Magyar Közlönyben megjelent rendelet részleteit, kitérve a különböző szabályokra, amelyek pontos keretet adnak a zártkertek átminősítési folyamatának kérelemtől az elnevezésig.