Duna House: az Otthon Start miatt felpörögtek az ingatlaneladások

A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant – derül ki a Duna House elemzéséből.

Fotó: Kallus György

A Duna House adatai alapján a befektetési célú eladások aránya az elmúlt 1 évben egyértelműen élénkülő képet mutatott, különösen Budapesten: a fővárosban 2024 nyarán még 26-32 százalék között mozgott az ilyen tranzakciók aránya, 2025 nyarára viszont több hónapban is meghaladta a 35-40 százalékot, augusztusban például 41 százalékra ugrott.

Ez az elmúlt időszak egyik legmagasabb értéke, és jól jelzi, hogy az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után sok befektető döntött a kiszállás mellett. Az elemzés szerint vidéken a tendencia vegyesebb, de ott is érzékelhető volt mozgás.

Tavaly jellemzően 23-27 százalék között mozgott a korábbi befektetésként vásárolt ingatlanok eladási aránya vidéken, 2025 nyarán és ősszel több vármegyeszékhelyen, így Győrben, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben és Szegeden is többször 30 százalék fölé emelkedett, ami szintén fokozódó piaci aktivitásra utal.

„Ez a tendencia jelzi, hogy az Otthon Start program bejelentése látványos piaci alkalmazkodást indított el: egyes befektetők értékesítik meglévő ingatlanjaikat, ami az első lakást vásárlók számára még nagyobb kínálatot eredményezhet. Ennek a fő oka, hogy a program keresletet szív ki a bérleti piacról, ami fékezheti a bérleti díjakat, és stagnálást vagy akár csökkenést is okozhat” – idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.

A Duna House mellett más szereplők is hasonló következtetésre jutottak.

Az Otthon Start lelassította a fővárosi használt garzonlakások drágulási tempóját

A 30–50 négyzetméteres budapesti használt lakások árai az intenzív vevői roham ellenére sem szaladtak el a program kihirdetése óta az Ingatlan.com friss összeállítása szerint. Az ingatlanközvetítők által eladásra kínált, 30–50 négyzetméteres fővárosi használt lakások ára július és szeptember között 7,6 százalékkal nőtt.

A program szeptemberi indulása óta viszont mind a több ezer használt garzonlakást magában foglaló tulajdonosi, mind pedig a közvetítői kínálatban még tovább lassult a használt budapesti kislakások áremelkedési dinamikája: előbbieknél 1,5, utóbbiaknál 0,9 százalékot tett ki október közepéig.