Robusztus tervekkel utaznak Münchenbe a magyarországi ingatlanfejlesztők

A hazánkba érkező működő tőke az elmúlt két évben meghaladta a Visegrádi 4-ek összesített értékét, és ez a lendület továbbra is kitart. Ez több mint 23 milliárd eurós volument jelent. Október 6–8. között rendezik meg a müncheni Expo Realtt, ahol 75 ország jelenik meg, köztük Magyarország is. A magyar standon a kiállítók felhívják a figyelmet a gyártás, a logisztika, a szolgáltatások és a jól képzett magyar munkaerő jelenlétére. Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy országunk versenyképes alternatívákat kínál a befektetők részére.

A magyar ingatlanfejlesztők több százmillió eurót mozgatnak meg / Fotó: Futureal

Takács a Nemzeti Befektetési Ügynökség és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület hétfői sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy a globális kihívások ellenére a magyar piac stabilizálódott, és egyre több szektor iránt érdeklődnek a befektetők. Ez hosszú távon egy fenntartható növekedést alapozhat meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ingatlanpiac az év eleji megtorpanás után újra felélénkült, mivel

az első fél évben 300 millió eurós volumen után, az év végére 800 millió euró körüli tranzakcióra számítanak.

Albrecht Armand, a magyar állami tulajdonú Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt., másnéven Inpark vezérigazgatója kiemelte, hogy olyan környezetet teremtenek, ahol a nemzetközi nagyvállalatok is gyorsan, biztonságos és fenntarthatóan tudnak beruházni és működni. Az Inpark jelenlegi munkái közé tartozik a 200 millió eurós miskolci beruházás, ahol három ütemben épül meg egy több mint 100 ezer négyzetméteres autóipari központ. Ez nemcsak egy ipari fejlesztés Magyarországon, hanem régiós szintű gazdaságfejlesztés is. Több mint száz munkahely jön létre a beruházás által.

Felszólalt Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója és társalapítója is. A vállalat 2025 végéig eléri az 500 ezer négyzetméternyi átadott ipari területet. Az idén átadásra kerülő raktárcsarnokaik 25 százalékkal kevesebb beépülő karbont tartalmaznak, mint a korábban épültek. Az expóra látogatók velük is találkozhatnak.