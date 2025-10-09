Deviza
EUR/HUF390.78 -0.16% USD/HUF336.25 -0.1% GBP/HUF450.05 -0.23% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.71 -0.21% CZK/HUF16.08 +0.08% EUR/HUF390.78 -0.16% USD/HUF336.25 -0.1% GBP/HUF450.05 -0.23% CHF/HUF419.64 -0.04% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.71 -0.21% CZK/HUF16.08 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,527.5 -0.28% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL2,768 +0.14% OTP29,800 -0.67% RICHTER10,320 +0.29% OPUS534 +0.37% ANY7,300 -0.82% AUTOWALLIS157 -0.96% WABERERS4,920 +0.2% BUMIX9,479.46 -0.36% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,199.52 +0.05% BUX101,527.5 -0.28% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL2,768 +0.14% OTP29,800 -0.67% RICHTER10,320 +0.29% OPUS534 +0.37% ANY7,300 -0.82% AUTOWALLIS157 -0.96% WABERERS4,920 +0.2% BUMIX9,479.46 -0.36% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,199.52 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlanközvetítő
ingatlanos
alku

Drágának és feleslegesnek tartja az ingatlanost a magyar – ha mégis szerződik, komolyan igyekeznie kell a közvetítőnek, akkora az elvárás

Az ingatlanszakértőkkel tapasztalattal bírók körében a 40 év feletti korosztály és a felsőfokú végzettségűek felülreprezentáltak.
Andor Attila
2025.10.09, 10:47
Frissítve: 2025.10.09, 11:25

A válaszadók szerint leginkább akkor érdemes szakértő segítségét kérni, ha gyorsan kell eladni/megvásárolni egy ingatlant (29 százalék), ha bizonytalanok az eladási/vásárlási folyamat lépéseivel kapcsolatban (29 százalék), ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben (29 százalék), illetve ha már több mint 6 hónapja nem sikerül eladni/vásárolni (26 százalék), vagy már 3-6 hónapja keresnek/hirdetnek hiába egy ingatlant (19 százalék). A megkérdezettek közül csupán 12 százalék gondolja azt, hogy minden helyzetben célszerű szakértő segítséget kérni. 

ingatlanközvetítő
Drágállja az ingatlanközvetítőt a lakosság / Fotó: Vémi Zoltán

Általánosságban kijelenthető, hogy mind eladási, mind vételi oldalon az a legnagyobb hozzáadott érték, ha az adásvételi folyamatot a kiválasztott szakértő teljes körűen, elejétől a végéig koordinálja, tehermentesítve az eladókat és vevőket. 

Beleértve a hitelfelvételi és jogi támogatást, valamint a megfelelő árazás mellett a sokszor feszes, idegtépő alkuhelyzetek lebonyolítását is.

Kutatásunk szerint az ingatlanközvetítőkkel szembeni általános elvárások között a legeslegfontosabb, hogy a szakértők naprakész ingatlanpiaci és lakásfinanszírozási információkkal rendelkezzenek, és napról napra kövessék a jogi és szabályozási változásokat is

– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese. 

Átlátható árazás – a legfontosabb

A kutatás eredményei szerint Magyarországon az ingatlanirodákkal kapcsolatos elengedhetetlen igények a következőképpen alakulnak: átlátható jutalékstruktúra (83 százalék), naprakész információkat hordozó (79 százalék), profi fotókkal ellátott (77 százalék) hirdetések, rendszeres kapcsolattartás a teljes folyamat során (77 százalék), rendelkezésre álló ügyfélszolgálat (69 százalék).
„Az ügyfelek nagy része teljesen jogosan várhatja el a folyamatos kapcsolattartást és a proaktív működést a kollégáink részéről, ennek ellenére a kutatásunkban előkelő helyen felbukkanó kritika az, hogy az ingatlanszakértők időnként túlontúl rámenősek  – tette hozzá Máté Ferenc.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu