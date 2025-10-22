Sokkoló buszbaleset Szolnokon: az iskola vezetése váratlan döntést hozott – fotók

Sokkoló reggelre ébredt Szolnok, amikor egy helyi járatos busz a Szabadság téren belerohant egy iskola épületébe — számolt be az Origo.

A szolnoki iskola falának csapódott busz balesetének körülményeit még vizsgálják / Fotó: János Mészáros

A jármű akkora erővel csapódott a falnak, hogy az iskola történelmi épülete is megsérült, és többtucatnyi embert kellett ellátni. A helyszínre azonnal riasztották a mentőegységeket, köztük mentőhelikoptert is, amely a súlyos sérülteket szállította kórházba. A buszbaleset több mint harminc könnyebb és négy súlyos sérültet eredményezett, köztük van feltehetően az iskola néhány tanulója is – írta a Szoljon.

A város polgármestere, Győrfi Mihály Facebookra feltöltött videói szerint már két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. A balesetről készült képeket az alábbi galériában tekintheti meg.