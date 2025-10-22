Deviza
EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF336.36 +0.24% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.06 +0.27% RON/HUF76.65 +0.07% CZK/HUF16.02 +0.03% EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF336.36 +0.24% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.06 +0.27% RON/HUF76.65 +0.07% CZK/HUF16.02 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,940.4 +0.5% MTELEKOM1,782 +1.23% MOL2,738 0% OTP30,910 +0.29% RICHTER10,410 +0.96% OPUS555 +1.8% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,990 0% BUMIX9,871.6 +0.11% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,243.69 +0.67% BUX103,940.4 +0.5% MTELEKOM1,782 +1.23% MOL2,738 0% OTP30,910 +0.29% RICHTER10,410 +0.96% OPUS555 +1.8% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,990 0% BUMIX9,871.6 +0.11% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,243.69 +0.67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szolnok
buszbaleset
iskola

Sokkoló buszbaleset Szolnokon: az iskola vezetése váratlan döntést hozott – fotók

A Varga Katalin Gimnázium falának hajtott egy busz Szolnokon. A buszbalesetnek több súlyos sérültje is van, a mentést helikopterek is segítik. Az iskola vezetése a negyedik óra után hazaküldte a diákokat.
VG
2025.10.22, 13:10

Sokkoló reggelre ébredt Szolnok, amikor egy helyi járatos busz a Szabadság téren belerohant egy iskola épületébe — számolt be az Origo. 

MJA_7249,busz, szolnok, iskola, baleset
A szolnoki iskola falának csapódott busz balesetének körülményeit még vizsgálják / Fotó: János Mészáros

A jármű akkora erővel csapódott a falnak, hogy az iskola történelmi épülete is megsérült, és többtucatnyi embert kellett ellátni. A helyszínre azonnal riasztották a mentőegységeket, köztük mentőhelikoptert is, amely a súlyos sérülteket szállította kórházba. A buszbaleset több mint harminc könnyebb és négy súlyos sérültet eredményezett, köztük van feltehetően az iskola néhány tanulója is – írta a Szoljon.

 

A város polgármestere, Győrfi Mihály Facebookra feltöltött videói szerint már két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. A balesetről készült képeket az alábbi galériában tekintheti meg.

Budapest, 2022. november 22. Sérült autóbusz vezetőfülkéje a főváros XVII. kerületében, a Helikopter úton, ahol a BKK két busza frontálisan összeütközött 2022. november 22-én. MTI/Mihádák Zoltán
Budapest, 2022. november 22. Sérült autóbusz vezetőfülkéje a főváros XVII. kerületében, a Helikopter úton, ahol a BKK két busza frontálisan összeütközött 2022. november 22-én. MTI/Mihádák Zoltán
Budapest, 2022. november 22. Összeroncsolódott BKK autóbuszok a főváros XVII. kerületében, a Helikopter úton, ahol a két gépjármű frontálisan összeütközött 2022. november 22-én. MTI/Mihádák Zoltán
buszbaleset, képek
buszbaleset, képek
Képgaléria - Buszbaleset
1/5
Budapest, 2022. november 22. Sérült autóbusz vezetőfülkéje a főváros XVII. kerületében, a Helikopter úton, ahol a BKK két busza frontálisan összeütközött 2022. november 22-én. MTI/Mihádák Zoltán

Több mint százötven éves iskolafalak omlottak le

A Varga Katalin Gimnázium történelmi falai is megérezték az ütközést: az 1856-ban épült, ikonikus épület egyik sarka megsérült, a törmelékek még órákkal később is a járdán hevertek. A tűzoltók és a katasztrófavédelem azonnal megkezdte az állagmegóvást, az épület veszélyessé vált részét lezárták.

A diákok közül szerencsére senki sem sérült meg az iskola falain belül,

ám a buszon tartózkodó tanulók sorsáról még nem adtak pontos információt.

Az intézmény vezetése időközben úgy döntött, hogy a történtek mindenkit megviseltek, ezért a mai napon a negyedik óra után mindenkit hazaengednek. A helyszínen még délelőtt is több tucat szülő és tanár próbált információt szerezni a diákokról, miközben a mentők és tűzoltók folyamatosan dolgoztak. A buszvezető állapotáról egyelőre nincs hivatalos hír, a baleset okát szakértők vizsgálják, a feltételezések szerint fékhiba is közrejátszhatott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu