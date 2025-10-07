Rendkívüli bejelentés: Horvátország ráküldte Magyarországra Ursula Von der Leyent az olajszállítás miatt – a Janaf és a Mol szerdán sorsdöntő tárgyalásba kezd egymással

A magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tárgyalások kezdődhetnek hamarosan a horvát Adria-vezetéket üzemeltető Janaf és a Mol között. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy a tárgyalások holnap, tehát már szerdábn megkezdődnek a két vállalat között, egyúttal elmondta azt is, hogy a Janaf árai más európai olajvezetékek áraihoz hasonlók és a vezeték szerinte alkalmas Magyarország és Szlovákia ellátására egyaránt.
A Mol szerint a Janaf még nem nőtt fel a feladathoz, az Adria-vezeték ezért inkább csak kiegészítő szerepre alkalmas, ám arra nem, hogy ellássa a magyar olajtársaság százhalombattai és pozsonyi finomítóját egyaránt, pláne nem tartósan és megbízhatóan. Ezeket az érveket Orbán Viktorral folytatott beszélgetése után Donald Trump amerikai elnök is elfogadta, miután korábban azt sürgette, hogy egész Európa váljon le az orosz olajról.
A Mol és a Janaf közös kapacitásteszteket is végzett, ám az eredményeket a két cég másként értékelte, hiszen a magyar vállalat szerint az bizonyosodott be, hogy az Adria-vezeték bnem képes Magyarországot és Szlovákiát biztonságosan ellátni, míg a horvátok szerint igen. A kérdés a múlt hónapban az Európai Bizottság egyik sajtótájékoztatóján is felmerült, ahol a testület szóvivője jelezte, hogy figyelemmel kísérik a történteket, mivel az Adria-vezeték fontos szerepet játszhat abban, hogy Magyarország és Szlovákia diverzifikálja az olajellátását, és csökkentse függőségét az orosz importtól. A bizottság szerint ez egybe is esik az uniós energiafüggetlenség kialakítását szolgáló RepowerEU céljaival is.
A horvát Danas összefoglalója szerint Plenkovic arról is beszélt, hogy a Janaf kész az árakról is tárgyalni, ám visszautasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Horvátországot háborús nyerészkedéssel illető vádját. A horvát kormányfő felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt a kérdésről és megerősítette, hogy a Janaf képes évi 15 millió tonna olaj szállítására, ami teljes mértékben elegendő Magyarország és Szlovákia igényeinek a kielégítésére.
A horvát miniszterelnök szerint a vezetéket nemcsak Horvátország számára tervezték, az az egész régió előnyére is válik. Ennek bizonyítéka az is, hogy a Janaf vezetéke látja el az orosz tulajdonú pancsovai finomítót is Szerbiában, melyet azonban hamarosan szankciók sújtanak majd. Plenkovic stzerint azonban a NIS finomítójának tulajdoni kérdése is hamarsoan megoldódik.
A horvát kormányfő a vezeték kapacitásával kapcsolatos vita eldöntésére az Európai Bizottság szakértőit kérte fel, szerinte ők képesek lehetnek dönteni a kérdésben. Hozzátette, hogy a tranzitdíjról is készek tárgyalni, ami annál alacsonyabb lehet, minél nagyobb a lekötött mennyiség és minél hosszabb a szerződés időtartama.
Az uniós vezetők koppenhágai informális csúcstalálkozóján is vita alakult ki Orbán Viktor és Plenkovic miatt a kérdésben, ám a kormányfő később arról számolt be, hogy a két ország közötti viták kezelhetők, ám Magyarország nem kíván változtatni az energiastratégiáján, mivel a tengeri olaj drágább mint az orosz, amit a tranzitdíj is tetéz, így hazánk kétszer is bukna a váltáson.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.