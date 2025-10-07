Rendkívüli bejelentés: Horvátország ráküldte Magyarországra Ursula Von der Leyent az olajszállítás miatt – a Janaf és a Mol szerdán sorsdöntő tárgyalásba kezd egymással

A magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú tárgyalások kezdődhetnek hamarosan a horvát Adria-vezetéket üzemeltető Janaf és a Mol között. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy a tárgyalások holnap, tehát már szerdábn megkezdődnek a két vállalat között, egyúttal elmondta azt is, hogy a Janaf árai más európai olajvezetékek áraihoz hasonlók és a vezeték szerinte alkalmas Magyarország és Szlovákia ellátására egyaránt.

A Janaf vezetéke Krk-szigetén/Fotó: NurPhoto via AFP

A Mol szerint a Janaf még nem nőtt fel a feladathoz, az Adria-vezeték ezért inkább csak kiegészítő szerepre alkalmas, ám arra nem, hogy ellássa a magyar olajtársaság százhalombattai és pozsonyi finomítóját egyaránt, pláne nem tartósan és megbízhatóan. Ezeket az érveket Orbán Viktorral folytatott beszélgetése után Donald Trump amerikai elnök is elfogadta, miután korábban azt sürgette, hogy egész Európa váljon le az orosz olajról.

A Mol és a Janaf közös kapacitásteszteket is végzett, ám az eredményeket a két cég másként értékelte, hiszen a magyar vállalat szerint az bizonyosodott be, hogy az Adria-vezeték bnem képes Magyarországot és Szlovákiát biztonságosan ellátni, míg a horvátok szerint igen. A kérdés a múlt hónapban az Európai Bizottság egyik sajtótájékoztatóján is felmerült, ahol a testület szóvivője jelezte, hogy figyelemmel kísérik a történteket, mivel az Adria-vezeték fontos szerepet játszhat abban, hogy Magyarország és Szlovákia diverzifikálja az olajellátását, és csökkentse függőségét az orosz importtól. A bizottság szerint ez egybe is esik az uniós energiafüggetlenség kialakítását szolgáló RepowerEU céljaival is.

A horvát Danas összefoglalója szerint Plenkovic arról is beszélt, hogy a Janaf kész az árakról is tárgyalni, ám visszautasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Horvátországot háborús nyerészkedéssel illető vádját. A horvát kormányfő felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt a kérdésről és megerősítette, hogy a Janaf képes évi 15 millió tonna olaj szállítására, ami teljes mértékben elegendő Magyarország és Szlovákia igényeinek a kielégítésére.