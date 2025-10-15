Deviza
Mol

Közel a megegyezés a Mollal – állítja a horvát olajszállító, amely hatalmas pofont kapott Szerbiából

A horvátok szerint minél hosszabb időre, minél több olajat rendel a Mol, annál alacsonyabb lesz az ár. A NIS elleni szankciók ellenére a Janaf nem szorul állami támogatásra, sőt az árampiacra is betörne hazájában.
K. B. G.
2025.10.15, 13:48
Frissítve: 2025.10.15, 14:24

A Janaf horvát vezetéküzemeltető tovább folytatja a tárgyalásokat a Mollal, és a cég igazgatótanácsának tagja, Vladislav Veselica egy interjúban optimizmusának adott hangot a megbeszélések kimenetelét illetően.

A Janaf minél több olajat szeretne szállítani az Adria-vezetéken / Fotó: AFP

A Janaf elárulta, hogy mit kell tennie a Molnak, ha alacsony árakat szeretne

A horvát üzletember a Bloombergnek elmondta azt is, hogy a Janaf minél hosszabb és minél nagyobb volumenű szerződést szeretne kötni, ami ugyanakkor le is szorítaná a szállítási díjakat. A horvát vezetéküzemeltető nincs könnyű helyzetben a NIS elleni amerikai szankciók eredményeképp, hiszen a szerb olajtársaság a legnagyobb ügyfele volt, a bevételek mintegy harmadát biztosítva a vállalat számára.

A Janaf és a Mol legközelebb október végén ül le a tárgyalóasztalhoz Zágrábban, amikor 

a horvát cég konkrét ajánlatokat is tesz majd különböző idejű és különböző mennyiségű olaj szállításáról szóló szerződésekre. 

A két vállalat utoljára a múlt héten folytatott tárgyalásokat, melyek során a Mol javaslatot tett arra is, hogy a Janaf vizsgálja meg a nyugat-európai energiavállalatok tulajdonosi struktúráit, ahol a kőolajat felhasználók részvétele biztosítja a méltányos árakat és a folyamatos rendelkezésre állást. A Janaf nagy mennyiségű szállításról szóló terveit ugyanakkor összedöntheti, hogy szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt az Orosz Energiahéten Moszkvában, hogy hazánk idén és jövőre is 5-5,5 millió tonna orosz olajat vásárolhat.

Abban sincs egyetértés, hogy mire képes az Adria-vezeték

Az Adria-vezeték kapacitásának határairól is nagy a vita a Mol és a Janaf között, miközben a vezeték árai miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyerészkedéssel vádolta a horvátokat a magas szállítási díjak miatt. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök visszautasította ezeket a vádakat, szerinte a Janaf árai más európai olajvezetékek áraihoz hasonlók. 

A kérdésről Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt a horvát kormányfő az uniós vezetők koppenhágai informális csúcstalálkozóján.

Az állami tulajdonú horvát társaság a NIS kiesését más szerződésekkel igyekszik kompenzálni, és akár az olajszállítás mellett más üzletekbe is belevághat, például a megújuló energia terén. A cég ugyanis áramfelhasználása jelentős részét már ma is saját napelemeivel fedezi, és a tervek szerint a horvát árampiacon is fontos szereplővé válna. A Janaf eddig főként a napelemes beruházások iránt érdeklődött, ám Veselica szerint ez a portfólió szél- és geotermikus energiával is bővülhet.

A horvát vállalat emellett olaj- és olajszármazék-termináljainak a kapacitását is megduplázná Omisalj kikötőjében, amely így elérheti a 160 ezer köbmétert 2027 végére. Veselica szerint a cég stabil lábakon áll, és elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezik ahhoz is, hogy végrehajtsa tevékenysége diverzifikálását. Szó sincs tehát lefaragásokról, helyette a cég a hosszú távú stabilitást és növekedést célzó projektekbe kíván befektetni, és nem kért állami támogatást sem, mert arra nincs szüksége.

