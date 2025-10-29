Deviza
Olajháború a horvátoknál: a Janaf visszavágott a Slovnaftnak és a Molnak

Kiéleződött a horvát–szlovák energiapárbaj: a Janaf kemény hangú közleményben utasította vissza a Slovnaft és a Mol vádjait. A horvát kőolajvezeték-üzemeltető szerint minden szerződéses kötelezettségét teljesíti, sőt a Molt vádolja azzal, hogy nem használja ki a vezeték kapacitását.
VG/MTI
2025.10.29, 14:54
Frissítve: 2025.10.29, 15:22

Újabb olajcsepp hullott a horvát–szlovák energiadiplomáciai tűzre: a zágrábi Janaf határozottan visszautasította a Slovnaft vádjait, melyek szerint megszegte volna a közöttük fennálló szállítási szerződést. A horvát kőolajvezeték-üzemeltető szerint minden kötelezettségét maradéktalanul teljesíti – a vita azonban rávilágít arra, milyen feszültségek húzódnak a közép-európai energiahálózat kulisszái mögött.

Olajháború a horvátoknál: a Janaf visszavágott a Slovnaftnak és a Molnak / Fotó: AFP

„Határozottan visszautasítjuk a Slovnaftnak, a Mol csoport tagjának állításait a szerződés megsértéséről. Ezek valótlanok és megalapozatlanok. A kőolajszállítás a Janaf rendszerén keresztül a szállítási naptárnak megfelelően zajlik, a megkötött szerződés, a hozzáférés műszaki feltételei és a szokásos iparági gyakorlat szerint” – közölte a vállalat.

A Janaf egyben felszólította a Mol csoportot, hogy „a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően” növelje az olajvezeték operatív kapacitáskihasználását.

Állításuk szerint a Mol jelenlegi vezetékhasználata „jelentősen elmarad” a szerződésben rögzített és az iparági normák szerinti szinttől.

A Janaf horvát vezetéküzemeltető vállalat korábban azt közölte, hogy 90 ezer tonna kőolajat visszatartott a pozsonyi Slovnaft olajfinomítótól, mondván, műszaki okokból ezt a mennyiséget a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással az orosz tulajdonosa miatt amerikai szankciók hatálya alá eső szerb NIS számára.

Molnár Anton, a Slovnaft szóvivője közölte, hogy az olajtársaság levélben tájékoztatta a Janafot a szerződés súlyos megsértéséről azzal, hogy visszatartotta a Szlovákiába tartó szállítást. A Slovnaft szerint ugyanis ezzel 

a horvát cég nem tartotta be szállítási kötelezettségét.

Az olajtársaság azt is elárulta, hogy a visszatartott mennyiség Arab Light kőolajfajta, melyet a a finomító külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használ, miután az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét. A visszatartott mennyiség értéke a pozsonyi finomító szerint 50 millió dollár, és ennek visszatartása súlyosan veszélyeztetheti a közép-európai régió üzemanyag-ellátását.

